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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

صدى البلد

الراحمون يرحمهم الله، ومازال الخير قائمًا مادامت قلوب الناس تحمله، وقد تجلى هذا في واقعة استغاثة فتاة أردنية بالدموع عبر مواقع التواصل تشكو حال والدها الذي افتتح مطعم شاورما باحثًا عن "لقمة العيش" لكنه لم يجد إقباًلا من الناس.

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تأثر الأب بشدة وكاد يهلكه الهم، مما دفعه ابنته للجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنها على حال والدها الذي غاب عن المنزل لمدة 3 أيام من شدة قهره وحزنه.

كتبت فتاة أردنية تدعى «رهف ياسر»: "والله بكتب ودموعي على خدّي، اليوم حكيت مع بابا وكان صوته كتير تعبان وآخر إشي صار يبكي، أمانة ساعدوني بطلب صغير؛ بابا فتح محل شاورما بـ سحاب وإلو تلات أيام ما بروّح عالبيت وحاط كل تعبه بالمحل بس المحل ما بجيب شغل منيح وهوه كتير زعلان حكى اليوم معي وكان بعيط بحكيلي لسا ما بعت اشي".

واستكملت: "اجيت بدي اعمله اعلان كتير بوخذوا غالي ما معي حق اعلان، فحكيت هاد اخر حل إني انزل بوست عشان تساعدوني أسألكم بالله ساعدونا، بابا هاي رزقته الوحيدة اقسم بالله ما دخل أول الشهر ع دارنا دينار والحمدلله بنحكي إن شاء الله خير، ساعدوني أسألكم بالله".

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