عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إهانة صريحة لكل أندية مصر| ماذا قال إسلام الشاطر.. وهل يرضخ لمطالب الاعتذار ؟

إسلام الشاطر
إسلام الشاطر

أثار الكابتن إسلام الشاطر لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومقدم برنامج البيت الكبير على قناة النادي الاهلي جدلًا كبيرًا بسبب حديثه عن النادي الأهلي ومقارنته بكافة أندية الدوري المصري.

ماذا قال إسلام الشاطر ؟

txt

هيلبس أبيض| صور مسربة لقميص الأهلي الجديد تثير الجدل.. ما حقيقتها ؟

txt

صفقات الأهلي المنحوسة.. 3 لاعبين مهددون بفشل الانتقال رغم التوقيع| من هم؟

وقال إسلام الشاطر عبر قناة الأهلي أول أمس، إن النادي الاهلي وباقي الأندية كقطار كبير بجرار وخلفه عربات كثيرة، والقطار بدون الجرار لا يساوي شئء.

وقال إن الجرار هو أغلى ما يوجد في الجرار، وباقي العربات لا تاوي شيء من غير الجرار، وقيمتها أقل من قيمة 50 % من قيمة الجرار، متابعًا: “كله يسكت خالص محدش يتكلم .. ما ينفعش أقارن النادي الأهلي بأي حاجة تانية .. هل ينفع أقارن 42 دوري باللي بعدي .. والله مش فاكر اللي بعدي كام !”.

 إهانة صريحة لكل أندية مصر 

ووصف مغردون ما قاله إسلام الشاطر بانه إهانة صريحة لكل أندية مصر، متناسيًا الأندية التي لعب لها مثل الأوليمبي والإسماعيلي والزمالك وحرس الحدود، والتي وصفها بأنها لا قيمة لها ولا تسوى شيء بحسب المغردين.

 وعلق مغرد: “التعصب مرفوض وخصوصا عندما يصدر من اشخاص ينتظر منهم ان يكونوا ابعد الناس عن التعصب”.

خالد بيومي: عليك بالاعتذار 

وانتقد الناقد الرياضي المعروف خالد بيومي، تصريحات غسلام الشاطر من خلال تغريدة له حيث طالبه خلالها بالاعتذار.

وكتب بيومي عبر حسابه الشخصي على تويتر: “ عفوا كابتن اسلام عليك بالاعتذار لكل اندية مصر التي قللت من قيمتها و من تاريخها .. انت شخصيا بدون اندية مصر  لما كنت تصل إلى ما انت عليه تذكر الاوليمبي و الاسماعيلي و الزمالك  وحرس الحدود ”.

أهلاوية: الشاطر عنده حق 

وفي المقابل ردت عدد من الجماهير الأهلاوية على تغريدة خالد بيومي للدفاع عن إسلام الشاطر، من قبيل أن الشاطر يتحدث وفقًا للأرقام التي يتفوق فيها الأهلي تاريخيًا.

txt

ماذا لو عاد معتذرا.. القصة الكاملة لعودة رمضان صبحي للأهلي وموقف الخطيب

txt

محمد صلاح في خطر.. هل يفكر بفسخ التعاقد مع ليفربول لإنقاذ نفسه

وقال مشجع أهلاوي: “هو يمكن طريقة التشبيه وطرح الفكرة خطأ، لكن مضمون الكلام صح مليون المية، تخيل مفيش أهلى آخر 20 سنة بس، مين كان هيمثل مصر و هيرفع علم مصر قاريا أو عالميا في كاس العالم للأندية ؟؟ جاوبت ع السؤال .. يبقي عنده حق”.

ورد مشجع آخر قائلًا: "معلش يا كابتن خالد هو مغلطش في حد هو بيقول حقائق وبيبين الفروق الكبيره بين الاهلي وباقي الانديه دون سب او شتيمة.

txt

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

txt

«عيب أنا في سن بناتك».. تفاصيل صدام بين أحمد بدير ونرمين الفقي انتهى بحكم ٦ أشهر

txt

كشفته بحيلة شيطانية| رشا للقاضي: جوزي بيلف على صحباتي ومقضيها على سريري

txt

جنازة أم زفة بلدي.. لهذه الأسباب يرقص اللبنانيون في جنازات الموتى

اسلام الشاطر الكابتن إسلام الشاطر برنامج البيت الكبير النادي الأهلي منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مباشر الأن (4-0) في الدوري

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

صورة جابت أجلهم.. حادث حريق الإسكندرية يثير السوشيال ميديا

وقع في مية بتغلي.. قصة مأساوية لوفاة طفل الفيوم بعد سقوطه فى "بانيو الحمام"

أسعار البنزين الجديدة في مصر.. التوقعات تصدم المصريين قبل إعلان أكتوبر

خليفة سواريش.. مفاجأة بشأن موقف كيروش من تدريب الأهلي |خاص

هيلبس أبيض| صور مسربة لقميص الأهلي الجديد تثير الجدل.. ما حقيقتها ؟

تقارير سعودية: التعاون يستغنى عن مصطفى فتحي لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

ماذا قال نبيل الحلفاوي عن احتفالات الزمالك؟

مدينة الإنتاج « العالمي »

صدمة جدو| رحيل فيريرا عن الزمالك ؟.. الأسباب والتفاصيل

أخبار كاذبة.. مدينة الإنتاج الإعلامي تنفي الشراكة مع صندوق الاستثمار السعودي

عاملي فيها خضرا الشريفة|حقيقة خناقة مجدي عبد الغني وعدلي القيعي: انت سرقت وزورت وقبضت .. فيديو

ترشيحاتنا

محافظ الإسكندرية عن مجزرة حديقة أنطونيادس: اللى عايز يعرف يجي يشوف

الرئيس العراقي: موقف الصدر لوقف العنف في البلاد مسئول وشجاع .. فيديو

الكارتونة ب 120 جنيها|هل ترتفع أسعار البيض خلال الفترة المقبلة؟

الاستغفار والتوبة.. طلب عاجل من مقتدى الصدر للسلطات العراقية والمتظاهرين

من الدوري المغربي.. بيراميدز يقترب من ضم لاعب أجنبي جديد

حوار وطني.. رئيس العراق: انتخابات جديدة مبكرة مخرج للأزمة الخانقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. ياسمين الخطيب تشارك متابعيها صورا جديدة لها

بإطلالة مثيرة.. مايا دياب تخطف الأنظار بين الصخور في البحر

بتهمة نشر الفحش.. التحقيق مع رانفير سينج نجم بوليوود بسبب صور عارية

إطلالات جريئة وغريبة.. نجمات أثرن الجدل بالفساتين خلال الأسبوع| شاهد

فيديو

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

لتجنب الكوارث الصحية ..خبيرة تغذية توضح الطريقة الأمثل لتجميد الثمار

التعليم باظ.. هجوم عنيف على مدرس لغة عربية بسبب أغنية عود البطل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ