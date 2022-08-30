مستشار ألمانيا يحسم الجدل: مستعدون للشتاء رغم انقطاع غاز روسيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الثلاثاء إن ألمانيا مستعدة بشكل أفضل لفصل الشتاء المقبل"مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر" فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ذكر شولتز قبل انسحاب الحكومة "يمكننا التعامل بشكل جيد مع التهديدات القادمة من روسيا".

وذهب شولتز إلى أن روسيا تستخدم الغاز كاستراتيجية في الحرب ضد أوكرانيا.

وأضاف أن ألمانيا تبني محطات للغاز السائل على سواحلها الشمالية "بوتيرة رائعة".

وأعلنت شركة تشغيل خطوط الأنابيب الألمانية جاسكاد اليوم الثلاثاء عن خطط لربط محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال في بلدة لوبمين الشمالية الشرقية بشبكة الغاز الألمانية بحلول نهاية عام 2022. وستقوم وحدة إعادة التحويل إلى غاز في المحطة بربط ألمانيا وأوروبا بمسافات طويلة. خطوط الأنابيب إلى الشبكة عبر خط أنابيب يبلغ طوله مئات الأمتار.

بدأت ألمانيا في ملء مخازن الغاز استعدادًا لفصل الشتاء في وقت أبكر مما كانت عليه في السنوات السابقة بسبب مخاوف من تقييد أو تعليق شحنات الغاز من روسيا.

وتوقف خط أنابيب نورد ستريم 1 للصيانة المجدولة في يوليو.

وفي 19 أغسطس ، أعلنت شركة غازبروم عن قرار صيانة غير مجدول من 31 أغسطس إلى سبتمبر 2 ، وهو ما سوف يوقف تدفق الغاز.

وكان خط أنابيب نورد ستريم يعمل بالفعل بخُمس طاقته.

وذكرت ألمانيا، أنه اعتبارًا من أمس الاثنين ، فقد تم الانتهاء من ملء مستودعات تخزين الغاز بما يقرب من 83٪ ، وفقًا لوكالة الشبكة الفيدرالية.

واستقبلت ألمانيا الغاز من النرويج وهولندا ، وكذلك عبر موانئ أوروبا الغربية.