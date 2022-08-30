مهيب عبد الهادي لـ وليد سليمان: 15 سنة صداقة واحترام ربنا يكرمك يا حاوي

وجَّه الإعلامي مهيب عبد الهادي، رسالة إلى اللاعب وليد سليمان عقب قرار اعتزاله، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مهيب عبد الهادي في تويتة له: “وليد سليمان. أخويا وصاحبي. ومع بعض من 15 سنة صداقة واحترام وأدب. ربنا يكرمك ويوفقك ياحاوي. الملاعب هتوحشك ياوليد ودائما ربنا معاك”.

ساعات قليلة تفصل عشاق النادي الأهلي عن اللحظة الأخيرة لنجم الفريق وليد سليمان، الذي أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

ولم يجد وليد سليمان موعدًا مناسبًا لإعلان اعتزاله أكثر من وقت احتفال الأهلي بالفوز العريض على الهلال السعودي في كأس العالم للأندية، التي حقق فيها الأهلي برونزية مونديال الأندية للمرة الثالثة، ليودع وليد سليمان جماهير النادي، معلنًا اعتزاله مع نهاية الموسم الحالي.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، عن منصب وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في القلعة الحمراء، بعد أن أعلن اللاعب إعتزاله.

أسباب تأجيل مراسم اعتزال حاوي الأهلي

وقال شوبير في تصريحات عبر "OnTime Sports":" وليد سليمان قرر تأجيل مراسم الوداع الخاصة به في القلعة الحمراء، بمناسبة اعتزاله كرة القدم، وذلك نظراً للظروف الحالية التي يمر بها النادي الأهلي".

وتابع شوبير:" وليد سليمان يغيب عن مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري العام بسبب الإصابة، حيث يخضع لبرنامج علاجي في الوقت الحالي".

منصب وليد سليمان في الأهلي بعد الاعتزال

وأتم شوبير:" الأهلي قرر أن يسند له دورا هام سواء في القناة، أو أحد إدارات النادي بعد اعتزاله".

ويختم الأهلي موسمه بمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها عصر اليوم، الثلاثاء، على ملعب الأهلى we بالسلام بالجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.