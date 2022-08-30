فرنسا تطرد إماما مغربيا مقربا من جماعة الإخوان المسلمين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الدولة أعطى موافقته على طرد الإمام المغربي حسن إيكويسن، المقرب من جماعة الإخوان المسلمين.

وقال دارمانان في تغريدة على "تويتر" إن هذا القرار يشكل "انتصارا كبيرا للجمهورية"، مؤكدا أن الإمام سيرحل عن الأراضي الفرنسية.

وكان دارمانان قد أمر سابقا بطرد إيكويسن بسبب أفكاره وخطاباته التي تعتبر غير متوافقة مع قيم الجمهورية الفرنسية. إلا أن المحكمة الإدارية في باريس علقت حينها قرار الطرد استنادا إلى الحق في عيش حياة خاصة وعائلية طبيعية.

لكن مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، أسقط الحجة القائلة بأن هذا القرار سيشكل "هجوما خطيرا وغير قانوني" على حياته الخاصة والعائلية.

وبالنسبة لوزارة الداخلية الفرنسية، فإن إيكويسن كان يدلي وعلى مدى سنوات طويلة بتصريحات معادية للسامية تقوض القوانين الجمهورية أو تنتهك مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، وهذا ما يجعل قرار طرده أمراً لا جدال فيه.