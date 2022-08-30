رسالة أحمد فتحي لوليد سليمان: بالتوفيق يا حاوي في القادم

وجَّه اللاعب أحمد فتحي، رسالة إلى اللاعب وليد سليمان عقب قرار اعتزاله، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر أحمد فتحي صورًا تجمعه مع وليد سليمان، وعلق عليها كاتبًا: “بالتوفيق يا حاوي فيما هو قادم اخوات في الملعب وبره الملعب راجل ومحترم اجمل بطولات وانتصارات كنا فيها مع بعض ربنا يكرمك وتحقق انتصارات في هو قادم”.

وودعت جماهير النادي الأهلي وليد سليمان"الحاوي" نجم الفريق قبل مباراة الفريق أمام سيراميكا كيلوباترا اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

ورفعت جماهير الأهلي لافتة مكتوب عليها لوليد سليمان “ عاهدنك رجلا فكنت على قدر المسئولية.. شكرا يا حاوي”.

وهتفت جماهير النادي الاهلي “ يا حاوي يا حاوي .. وليد سليمان أهلاوي”.

ورفعت بعض الجماهير صورة لوليد سليمان مكتوب عليها “أسطورة”

وأعلن وليد سليمان اعتزاله الساحرة المستديرة بنهاية الموسم الجاري بعد رحلة عظيمة مليئة بالإنجازات مع النادي الأهلي.

وخلال مشواره مع المارد الأحمر حصد وليد سليمان 14 بطولة منها 4 بطولات في دوري أبطال أفريقيا.

وقام عدد كبير من نجوم الكرة المصرية السابقين والحاليين بالإشادة خلال الساعات الماضية بالنجم وليد سليمان والثناء على تاريخه ومشواره مع الساحرة المستديرة.

رسالة وداع مؤثرة من لاعبي الأهلي لـ وليد سليمان قبل مباراة سيراميكا كليوباترا .. شاهد

ودع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، وليد سليمان "الحاوي" نجم الفريق قبل مباراة الفريق أمام سيراميكا كيلوباترا اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

وأعرب لاعبوا النادي الأهلي عن تقديرهم الكبير وحبهم لقائد الفريق النجم وليد سليمان بنزولهم إلى أرض الملعب لالتقاط الصورة التذكارية مع لاعبي المنافس وطاقم التحكيم وهم يرتدون قميصا عليه صورة وليد سليمان، ومكتوب على القميص عبارة «شكرا يا حاوي».