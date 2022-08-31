أطول قضية في أستراليا..الحكم على رجل قتل زوجته منذ 40 عاما..السبب صادم

نجح برنامج بودكاست جديد في حل لغز أطول قضية قتل باردة في أستراليا حيث لم يُحكم فيها على القاتل على مدى 4 عقود كاملة وسط نقص أدلة الإدانة في التحقيقات الشرطية.

تفاصيل أطول قضية باردة في أستراليا

تعود بداية أطول جريمة قتل باردة في أستراليا إلى العام 1982م عندما أبلغ مدرس الثانوية السابق ويدعي كريس داوسون عن اختفاء زوجته لينيت بعد أن قررت ترك البيت له وطفليهما.

ووفقا لما نشرته اليوم شبكة «سي إن إن» فإن المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز استدعت كريس داوسون في 30 أغسطس 2022 للاستماع إلى حكم القاضي بعد اكتشاف أدلة جديدة تدينه من خلال برنامج بودكاست

وكشف بودكاست الصحفي الاستقصائي الأسترالي، هيدلي توماس «Teacher's Pet» أن مدرس الثانوية السابق في أستراليا قتل زوجته بسبب رغبته في الحافظ على علاقة جمعته بطالبة عنده تبلغ من العمر 16 عاما فقط.

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لماذا قتل مدرس الثانوي الأسترالي زوجته؟

وعن تفاصيل هذا السبب الصادم، لفت الصحفي الاستقصائي الأسترالي، هيدلي توماس إلى أن كريس داوسون دخل في علاقة مع الطالبة التي كانت تسمي بـ «جي سي» قبل قراره بقتل زوجته وعندما شعر بأن وجود الزوجة سيؤثر على علاقته الصادمة بطالبته قرر التخلص منها.

وبعد محاكمة استمرت على مدار الثلاثة أشهر الماضية، قرر القاضي إيان هاريسون، أمس الثلاثاء أن داوسون ، 74 عاما مذنب بعد زوجته التي كان يعتقد حتي الوقت القريب أنها كانت مختفية فقط بعد أن قررت التخلي عن عائلتها، حتي أظهرت التحقيقات بالكامل أنها لم تسافر خارج مدينتها مطلقا.

ولفت المحكمة الأسترالية إلى أن الطالبة من مدرسة كرومر الثانوية في سيدني والتي تورطت في علاقة مع مدرسها حتي قتل زوجته بسببها كما أصبحت فيما بعد زوجته عاشت حياة أسرية صعبة مع زوج أم، كان عدواني وعنيف ومدمن كحول داخل حدود شقة ضيقة جمعت العائلة.