عزل المحلة يتفوق على الاتحاد السكندري بهدف في الشوط الأول

تقدم نادي غزل المحلة على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي غزل المحلة حتى تمكن عبده يحيي من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 21 من خلال كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح غزل المحلة على رأس عبد يحيي الذي سدد رأسية متقنة داخل الشباك.

ويأمل غزل المحلة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد السكندري لضمان التواجد بالدوري الممتاز للموسم المقبل.

ولم يخسر الاتحاد السكندري في آخر 8 مباريات أمام غزل المحلة حيث فاز في 4 مباريات وتعادل مثلهم

وخاض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى .. عمرو شعبان .

خط الدفاع .. السيد الشبراوى ، خالد سامى ، معاذ الحناوى ، مصطفى " العش " .

خط الوسط .. خالد الاخميمى ، أحمد الندرى ، حميد ماو ، إبراهيم كونية .

الهجوم .. عبده يحيى ، هشام عادل .

بينما خاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

في حراسة المرمى .. صبحى سليمان .

في خط الدفاع .. كريم يحيى ، السيد سالم ، محمود شبانة ، صبرى رحيل .

في خط الوسط .. بنجامين بواتنج ، كريم الديب ، مروان عطية .

في الهجوم .. إبراهيم حسن ، خالد الغندور ، أحمد عادل " ميسى "