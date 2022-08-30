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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير: غدًا أخر موعد للاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.. فيديو

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن أن الضريبة تكون واجبة الأداء من واقع الإقرار الضريبى دون سداد الضريبة، أو سدادها بعد المواعيد القانونية، وذلك بصرف النظر عن تاريخ الربط الضريبي

 

وقال رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، إن غدًا هو أخر موعد للإستفادة من  مزايا قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية رقم ( 153 ) لسنة 2022 ، داعيًا الممولين إلى سرعة سداد أصل الضرائب أو الرسوم المستحقة أو واجبة الأداء، أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها  للاستفادة من هذه المزايا .

 

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن  أن المزايا الواردة بقانون التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة ١١٠ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم ٣٠٪ من مقابل التأخير على الضرائب.

 

 الاستفادة من التجاوز

وأشار رجب محروس إلى أن العِبرة فى الاستفادة من التجاوز عن  نسبة الــ 65 % من مقابل التأخير  يكون بتوقيع الممول أو المكلف على محضر اتفاق اللجنة الداخلية حتى نهاية أغسطس الحالى

 

قانون التجاو الضرائب المواعيد القانونية الرسوم المستحقة تاريخ الربط الضريبي

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