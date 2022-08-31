3 سبتمبر.. موعد عودة لاعبي الزمالك الأساسيين للتدريبات

فيريرا يعلن موعد عودة لاعبي الزمالك الأساسيين

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عودة اللاعبين الأساسيين للتدريبات يوم 3 سبتمبر المقبل استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقرر لها يوم 9 سبتمبر في سوبر كأس "لوسيل".

وفي نفس الوقت قرر الجهاز الفني للفريق عودة اللاعبين الشباب الذين شاركوا في مباراة اليوم أمام إيسترن كومباني للتدريبات يوم 4 سبتمبر المقبل.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين الأساسيين راحة عقب مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري، قبل أن يمنح باقي اللاعبين راحة عقب مباراة المصري السابقة ويعتمد على اللاعبين الشباب أمام إيسترن كومباني.

أكد علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني أن مباراة الزمالك بمثابة تحصيل حاصل بالرغم من فوز فريقه على الأبيض بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري.

وأوضح المدير الفني لإيسترن أن مبارة الزمالك للتجارب وانكار الذات، وشدد على أن فريقه لم ينتظم في معسكر ليلة المباراة، واللاعبين أتوا من بيوتهم للاستاد قبل اللقاء، وأضاف أنه تحدث مع اللاعبين وطالبهم باحترامم شباب الزمالك.

وقال علاء عبد العال في المؤتمر الصحفي :" المباراة كانت صعبة وهذا أول فوز أحققه على الزمالك منذ تدريبي في الدوري الممتاز، وكنت أعانى من قلة خبرات اللاعبين طوال المشوار".

وأوضح أن فريقه كان يستطيع إحراز أكثر من 3 أهداف في الزمالك في الشوط الأول، وأضاف أن فريقه عانى من الإجهاد وبالرغم من ذلك فاز بالمباراة

وأكد المدير الفني أن الموسم انتهي بالنسبة له مع ايسترن كومباني خاصة وأن عقده انتهى مع النادي، وأوضح أنه يمتلك عروضا شفهية، وأعرب عن رضاه عما قدمه مع إيسترن في الموسم الحالي.

وقال علاء عبد العال:" بذلت مجهودا كبيرا ونلت احترام الجميع، ولم احقق الهدف الذي كنت أتمناه بالاستمرار في الدوري".

وفاز فريق إيسترن كومباني على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 77 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة، وسبق وحسم اللقب منذ ثلاث جولات، في حين رفع إيسترن كومباني رصيده إلى 33 نقطة يحتل المركز السادس عشر.