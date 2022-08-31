أسلوب حياة.. ختام ناجح لمهرجان اتحاد الرياضة للجميع بشواطئ مطروح برعاية وزير الشباب|شاهد

نظّم الاتحاد المصري للرياضة للجميع، فعاليات مهرجان الرياضة للجميع بمراكز الشباب علي الملاعب التي طورتها وزارة الشباب والرياضة وعدد من الأنشطة الرياضية الترويحية علي الشواطئ بمحافظة مطروح، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي _ وزير الشباب والرياضة

واللواء ا.ح .خالد شعيب محافظ مطروح، في الفترة من ٢٧-٢٩ اغسطس الحالي، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وتضمنت فعاليات المهرجان أنشطة ترويحية ومسابقات اللياقة البدنية لشباب المحافظة ومراكز شباب مشروع حياة كريمة.

وشهد محافظ مطروح فعاليات مهرجان الرياضة للجميع الذى ينظمه الاتحاد المصري للرياضة للجميع بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ( الإدارة العامة للاتحادات النوعية )

ومديرية الشباب والرياضة بمطروح بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة.



وبحضور عدد من الفنانين و أساتذة علوم الرياضة بعدد من الجامعات وعدد من الإعلاميين رؤساء الأقسام الرياضية بعدد من الصحف المصرية .



وتفقد محافظ مطروح عددًا من الألعاب الرياضية و الاستعراضات للشباب والنشء وكبار السن المشارك في ألعاب شد الحبل ومهارات استعراضية لكرة القدم ، والكرة الطائرة وغيرها من الألعاب الرياضية، التى تحفز الممارسين من الجنسين من مختلف الاعمار وتشجيعهم على استغلال طاقاتهم وحماسهم في بناء الجسم والعقل السليم.

وضم وفد الاتحاد الدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع والدكتورة حنان يوسف والإعلامية اميرة جمال عضوا مجلس الإدارة.

‎ودار حوار ودي بين المحافظ ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد قبل ان يتفقد المحافظ المهرجان الترويحي للرياضة للجميع الذي أقيم في مركز شباب مطروح.

‎وفي ختام المهرجان تم تقديم درع الاتحاد المصري للرياضة للجميع للواء ا/ح . خالد شعيب محافظ مطروح والذي اعرب عن سعادته بزيارة الاتحاد وتنظيمه لنشاط رياضي يخدم شباب المحافظة من مراكز الشباب المستفيدة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة.

ووجه شكره لإدارة الاتحاد المصري للرياضة للجميع على حرصه على ان تمتد مظلة انشطته الى مطروح وإقامة فعاليات المهرجان على ارض مطروح بمشاركة اكبر عدد من شباب مطروح وزوارها خلال فترة المهرجان من ٢٧ الى ٢٩ أغسطس

وصرح الدكتور عماد البناني رئيس الاتحاد بأن المهرجان يأتي ضمن خطة الاتحاد في الاهتمام بالنشء والشباب وكبار السن وجعل الرياضة أسلوب حياة، وفقا لسياسات الدولة وفى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠... وتضمن تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية على شواطئ مطروح ، بمشاركة أبناء مطروح ورواد الشواطئ ، ومسابقات رياضية بين عدد من مراكز شباب المحافظة خاصة بمراكز شباب قري حياة كريمة.

وبلغ عدد المشاركين نحو 450 مشاركا ومشاركة من مختلف المشروعات القومية بمديرية الشباب والرياضة بمطروح من إدارة الرياضة -إدارة الطلائع - إدارة الشباب ومراكز شباب مطروح.

كما شارك الاتحاد المصري للرياضة الجميع في الندوة التثقيفية التي نظمها اتحاد الثقافة الرياضية برئاسة أشرف محمود في المكتبة العامة بمحافظة مطروح حيث قدم الدكتور عماد البناني رئيس اتحاد الرياضة للجميع كلمة أكد فيها علي ضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة والتأكيد علي رؤية الاتحاد في جعل الرياضة أسلوب حياة.

ونقل “البناني” للمشاركين تحيات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للرياضة للجميع وهم الدكتور يحيي حسن ود. إبراهيم خليل نائبا الرئيس والدكتور سيد عبسي امين الصندوق والدكتورة حنان يوسف ومحمود عبد العزيز والفنان عمرو رمزي والإعلامية اميرة جمال وإكرام خليل أعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل الإدارة التنفيذية.

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