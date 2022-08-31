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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقيادة فيريرا .. عودة اللاعبين الأساسيين للتدريبات بالزمالك .. 3 سبتمبر

فيريرا
فيريرا

‎قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عودة اللاعبين الأساسيين للتدريبات يوم 3 سبتمبر المقبل استعدادا لمباراة الهلال السعودي المقرر لها يوم 9 سبتمبر في سوبر كأس "لوسيل". 

وفي نفس الوقت قرر الجهاز الفني للفريق عودة  اللاعبين الشباب الذين شاركوا في مباراة اليوم أمام إيسترن كومباني للتدريبات يوم 4 سبتمبر المقبل.  

وكان الجهاز الفني منح مجموعة اللاعبين الأساسيين راحة عقب مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري، قبل أن يمنح باقي اللاعبين راحة عقب مباراة المصري السابقة ويعتمد على اللاعبين الشباب أمام إيسترن كومباني.‎

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