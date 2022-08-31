تحديد الإيجابيات والسلبيات.. أول تعليق من غزل المحلة بعد البقاء في الدوري

قال صابر عيد، المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، إنه سعيد للغاية ببقاء فريقه في الدوري الممتاز، رغم صعوبة المهمة والمنافسة مع أندية قوية للغاية، مؤكدًا أحقية ناديه بالبقاء ضمن الممتاز.

وأضاف عيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن فريق الاتحاد السكندري، يمتلك خط هجوم قوي، إلا أن لاعبي المحلة نجحوا في غلق المساحات، لإنهاء المباراة بالتعادل على الأقل.

وأشار إلى أن الجهاز الفني طالب لاعبيه بضرورة التركيز بعد هدف التعادل الذي سجله الاتحاد السكندري، وهو ما نجح فيه زعيم الفلاحين، للخروج بالمباراة إلى بر الأمان.

اجتماع داخل غزل المحلة

واختتم تصريحاته، أن هناك اجتماع لمجلس إدارة النادي، خلال الأسبوع المقبل، لوضع النقاط على الحروف، وتحديد الإيجابيات للاستفادة منها، وتفادي السلبيات، مع دعم الفريق قبل الموسم الجديد.