محمد محسن يختار من أيقونات الطرب ونوران أبو طالب بتوليفة غنائية بالقلعة

انعكاسا للتنوع الابداعى الذى يميز الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء اقيم على مسرح المحكى امسية ضمت الوان غنائية عربية تراثية ومعاصرة وموسيقى غربية لاقت الاعجاب والاستحسان .

فمن ايقونات الطرب اختار محمد محسن مجموعة من اعمال العمالقة ليعيد للأذهان أجواء زمن الفن الجميل ، كما تغنى بعدد من اعماله الخاصة التى تحمل الطابع الفنى الجاد كان منها

اسلمي يا مصر ، الصهبجية ، أغار من قلبي ، كل دة كان ليه ، أهو دة اللي صار ، من زمان جداً ، غنوة ما بتكملش ، العالية راسي ، حضنك حياة ، في قلبي مكان ، حبات الندى ، غنوة سلام ، خايف أقول اللي فى قلبي ، مضناك ، أنا هويت ، والله تستاهل يا قلبي ، الشوق ، ما تفوتنيش أنا وحدي ، أنا اتوب عن حبك .

قبله وبصوتها الملائكى نجحت نوران ابو طالب فى اداء توليفة غنائية جمعت اعمالا شهيرة حققت مكانة مميزة فى وجدان الجمهور المصرى والعربى اضافة الى عدد من اعمالها الخاصة منها اشكي لمين ، فوازير ، يا غالي ، كيفك انت ، طاير يا هوا ، تحت الياسمينة ، والله ماطلعت شمس ، اه يا لالالي ، شبابيك ، على بالى ، يا ليلى وغيرها .

وكانت مجموعة اوبرا القاهرة لموسيقى الحجرة تحت اشراف وبمشاركة المايسترو مدحت عبد السميع قد قدمت عدد من أهم الأعمال العالمية التي كتبت لالات الكمان والتشيلو وتعد من اصعب المؤلفات التى تحتاج الى الدقة والمهارة فى الاداء هى كونشيرتو هايدن للتشبلو وعزفتها سما نور الدين ( 12 سنة ) والحائزة على جائزة الدولة للمبدع الصغير ، فانتازى لـ باجانينى ولعبتها جنا سامر ( 15 سنة ) على وتر واحد فقط كما تم وضعها من مؤلفها ، واحدى اعمال سارسات التى تحتوي على اجزاء مليئة بالموسيقى الغنائية وعزفتها رنا عبد الوهاب ( 7 سنوات ) .