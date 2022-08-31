جامب سوت.. كيم كاردشيان تتألق بإطلالة تبرز جمالها

ظهرت نجمة التليفزيون كيم كاردشيان بعد انفصالها عن حبيبها بملامح متأثرة خلال عطلة صيفية.

وتألقت كارداشيان ، 41 عامًا، بصور جديدة مثيرة وأنيقة تكشف عن تناسق جسمها



ارتدت نجمة الواقع كيم كاردشيان جامب سوت كتف وكتف طويل وحذاء أسود كلاسيك أما عن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا بسيطا وتسريحة شعر غير متكلفة.

والتقطت الصور بوضعيات مختلفة تظهر فيها رشاقتها وجسمها الممشوق كما ارتدت نضارة سوداء في إحدى الصور .

وانهالت عليها التعليقات بالإيجاب عن ملابسها وإطلالاتها التي تظهر بها دائما.

وكانت أعلنت كيم كارداشيان انفصالها عن الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون ، 28 عامًا ، في وقت سابق من هذا الشهر.

انتهت قصة كيم الرومانسية التي استمرت تسعة أشهر مع نجم Saturday Night Live السابق أثناء تصوير فيلمه ويزاردز في أستراليا.

تم ربط الزوجين السابقين لأول مرة في أكتوبر من العام الماضي بعد أسابيع من ظهورها لأول مرة في برنامج ساترداي نايت لايف ، حيث شارك الزوجان السابقان قبلة على الشاشة.