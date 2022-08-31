إيرادات الأفلام.. كيرة والجن يحقق 110ملايين وخطة مازنجر 800 ألف جنيه

شهدت الساحة السينمائية منافسة بين عدد من الأفلام لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات، ونستعرض لكم تفاصيل إجمالي إيرادات الأفلام منذ عرضها وحتى الآن، وذلك من خلال التقرير التالي:

فيلم كيرة والجن

فيلم “كيرة والجن”، للنجمين أحمد عز و كريم عبد العزيز، جاء في المركز الأول، حيث حقق 110 ملايين و591 ألفا و856 جنيها في دور العرض.

ودارت أحداث فيلم “كيرة والجن”، حول المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي بعد ثورة 1919، ورصدت حالة الغليان التي مر بها الشعب خلال ذلك الفترة.

ولعب الفنان كريم عبد العزيز، دور الطبيب أحمد كيرة أحد أبطال المقاومة، بينما انضم عبد القادر الجن- الفنان أحمد عز، للمقاومة؛ بعد قتل والده على يد جنرال إنجليزي، فيما كانت دولت فهمي- هند صبري، هي أول امرأة تنضم للمقاومة، وتكافح ضد الاحتلال البريطاني في مصر، وتقع في حب الجن خلال أحداث الفيلم، مما يورطهما في العديد من المشاكل.

فيلم بحبك

واحتل فيلم “بحبك” لـ تامر حسني، المركز الثانى في إيرادات شباك التذاكر، حيث حقق 50 مليونا و323 الفا و438 جنيها.

فيلم “بحبك” من بطولة تامر حسني، وسيد رجب، وهنا الزاهد.

فيلم عمهم

وجاء في المركز الثالث فيلم “عمهم”، بطولة الفنان محمد إمام، حيث حقق 48 مليونا و156 الفا و828 جنيها.

وضم فيلم “عمهم”، العديد من الفنانين، منهم: محمد إمام، وهدى المفتي، وسيد رجب، ونرمين الفقي، وميرنا نور الدين، ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

فيلم تسليم أهالي

جاء فيلم “تسليم أهالي”، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، فى المركز الأخير حيث حقق ايردات بلغت قيمتها 21 مليون و982 الف و2 جنيها.

تدور قصة فيلم “تسليم أهالي” في إطار كوميدي رومانسي، إذ تجسد قصة زوجين يحلمان بالسفر إلى كندا، حيث يعمل الزوج طبيبا بشريا، والذي يقوم بدوره الفنان هشام ماجد، ولكن تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان وتفسد عليهما حلم الهجرة.

الدعوة عامة

فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى من إخراج وائل فرج، حقق ايرادات اجمالية بلغت قيمتها مليون و249 الف و162 جنيه، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد، ويجسد عبد الرحمن شخصية شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تماما، فى اطار الكوميديا والإثارة.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار اجتماعي كوميدي، ويقوم محمد عبد الرحمن بدور شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تمامًا بسببها، ويشارك فيه أسماء أبو اليزيد، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، وإخراج وائل فرج.

خطة مازنجز

وحقق فيلم “خطة مازنجر” بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد اجمالى ايرادات وصلت الى 802 الف و675 جنيه.

قصة فيلم خطة مازنجر تدور في اطار كوميدى اجتماعي وتعتمد أحداثه على حالة النوستالجيا والمتمثلة في الشخصية الكارتونية الشهيرة مازنجر التي يعرفها الجميع، حيث يتم تناول القصة بشكل كوميدى ساسبنس، حيث خلال حدث يوقع البطل والبطلة في مشكلة كبيرة ويكون الخروج من هذا المأذق فيقعوا في ورطة أكبر.