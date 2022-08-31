مدبولي يصل أرض المعارض لافتتاح "أهلا مدارس"

وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل إلى أرض المعرض لافتتاح معرض أهلا مدارس بحضور وزير التموين الدكتور على مصيلحي.



ويتضمن المعرض طرح المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي لطلاب المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.



ويعرض المعرض الزي المدرسي، ومواد غذائية للطلاب، ونظارات طبية لا يقل الخصم على أسعارها عن 30 إلى 35%.



وسيشارك في المعرض ما يقرب من 200 شركة من كبرى الشركات المنتجة للأدوات المدرسية والمكتبية وشنط المدارس.



ونشارك أيضا شركات الاتصالات توفير شرائح الإنترنت لطلاب المدارس والجامعات بأسعار مخفضة، وتطرح كبرى الشركات أجهزة الكمبيوتر ولاب توب.







