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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يصل أرض المعارض لافتتاح "أهلا مدارس"

صدى البلد

وصل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل إلى أرض المعرض لافتتاح معرض أهلا مدارس بحضور وزير التموين الدكتور على مصيلحي.

ويتضمن المعرض طرح المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي لطلاب المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.

ويعرض المعرض الزي المدرسي، ومواد غذائية للطلاب، ونظارات طبية لا يقل الخصم على أسعارها عن 30 إلى 35%.

 وسيشارك في المعرض ما يقرب من 200 شركة من كبرى الشركات المنتجة للأدوات المدرسية والمكتبية وشنط المدارس.

ونشارك أيضا شركات الاتصالات توفير شرائح الإنترنت لطلاب المدارس والجامعات بأسعار مخفضة، وتطرح كبرى الشركات أجهزة الكمبيوتر ولاب توب.

 

 

أهلا مدارس الدكتور علي المصيلحي وزير التموين مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أسعار مخفضة طرح المستلزمات والأدوات المدرسية

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