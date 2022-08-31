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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فريق عمل يساوي صفر يحتفل بانتهاء التصوير .. شاهد

انتهاء التصوير
انتهاء التصوير

انهى المخرج ممدوح زكي تصوير احدث اعماله التلفزيونية بعنوان «يساوي صفر» صباح اليوم من داخل بلاتوهات استوديو مصر بمنطقة الهرم.


المسلسل  بطولة: فريال يوسف، عبد الرحيم حسن، حسن عيد، اسامة عبد الله، عفاف رشاد، احمد سعد (ميشو)، محمد نصر، هاني التابعي، نسمة محمود، محمود كمال (مكيو)، اسما عصام، ريم عبد الحليم، مستشار اعلامي محمد بدر، مخرج منفذ يوسف الوكيل، مدير تصوير تامر زين، منتج فني محمد الشوبري، انتاج سليمان جروب للمنتج خالد سليمان، تأليف: محمد ابراهيم عوض وشيماء سامي، ومن اخراج ممدوح زكي.

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«يساوي صفر» هو مسلسل تشويقي مكون من 10 حلقات متصلة، تدور قصته حول «صافي» التي تختفي والدتها في ظروف غامضة ويتم قتل خادمتها، فتحوم الشبهات حول كل سكان منزلها حتى أصبح الشك يطال كل فرد من ابطال العمل، فما علاقة اختفاء ام صافي بقتل الخادمة وعثورهم على بردية اثرية؟، كل ذلك سيتم الكشف عنه خلال الحلقة الاخيرة من احداث المسلسل.


وصرح المخرج ممدوح زكي انه سعيد بإنجاز المسلسل في فترة قصيرة جدا بفضل الله، وفريق عمل محترم ساعد في اتمام المهمة على اكمل وجه سواء الممثلين امام الكاميرا او الفنيين خلف الكاميرا.
واضاف زكي ان اخر ما تم تصويره عبارة عن مشهد صامت لمعظم ابطال العمل في كوريدور مبنى النيابة، وسيتم عمل مكساج لتسجيلات صوتية لكل منهم على حدة كنوع من انواع تأنيب الضمير من خلال فلاش باك صوتي.


واختتم التصوير بتجمع فريق العمل حول تورتة المسلسل وقاموا بتقطيعها آملين في نجاحه بعد عرضه قريبا على احدى القنوات الفضائية. 

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يساوي صفر ممدوح زكي المخرج ممدوح زكي الهرم استوديو مصر أسامة عبد الله

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