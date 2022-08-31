ختام دورة تدريب المدربين لإعداد القيادات الدينية لتناول القضايا السكانية والصحية

قالت وزاة الأوقاف إنه في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وفي ضوء التعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة، عُقدت دورة تدريب المدربين لإعداد القيادات الدينية التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، لتناول القضايا السكانية والصحية في ندوات التوعية المجتمعية "جلسات الدوار"، في الفترة من (29 - 31/ 8/ 2022)، وقد تم خلال الدورة تدريب ١٠٠ إمام من أئمة الأوقاف المتميزين على تناول القضايا السكانية والصحية.



وشهد ختام الدورة وتسليم الشهادات للأئمة المتدربين الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة ممثلًا لوزارة الأوقاف، والدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق، و إيزيس محمود مدير عام تخطيط البرامج والحملات بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة سابقًا ممثلين للمجلس القومي للمرأة.