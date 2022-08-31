رئيس حقوق النواب: الدعم التمويني الاستثنائي يعكس حرص الرئيس على محدودى الدخل

ثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بصرف 300 جنيه دعم استثنائي على بطاقات التموين مؤكدا أن هذه التكليفات المهمة من الرئيس السيسى تعكس حرصه الكبير على حماية وتخفيف الأعباء المعيشية عن محدودى الدخل وتعزز الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة محدودي الدخل والبسطاء في مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.

وأكد " رضوان " فى بيان له اصدره اليوم أن الزيادة الاستثنائية لدعم التموين جزء من قرارات الحماية الاجتماعية التي سبق واصدر الرئيس السيسي تكليفاته للحكومة لتنفيذها وذلك لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، حيث وجه الرئيس بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية موضحاً أهمية هذه القرارات من الرئيس السيسى والتى كفلت عدم تحميل المواطنين من محدودى الدخل اعباء بسبب التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية .

وقال النائب طارق رضوان إن تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية بصرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا ادى الى ارتياح كبير وواسع النطاق لدى المستفيدين من هذه التكليفات مشيداً بنجاح الدولة فى تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة وبواقع مليوني كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بصرف 300 جنيه دعم استثنائي على بطاقات التموين، ويجرى الآن التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر القادم.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا الى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، وإضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.