عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في ذكرى وفاته.. لماذا البخاري أصح كتاب بعد القرآن الكريم؟

لماذا صحيح البخاري
لماذا صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن ؟

تحل اليوم الخميس الأول من سبتمبر عام 2022، ذكرى وفاة الإمام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري، أحد أشهر جامعي الحديث النبوي الشريف،  وصاحب أول كتب الصحاح الستة في السنة. 

لماذا صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن ؟

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري المتوفى سنة 256هـ، أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى في نقله، وفي اهتمام المسلمين به، لا سيما وأنه ينقل إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق فيها غاية توثيق المصدر وغاية النقد العلمي، ولقد سماه الإمام البخاري (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه) غير أنه اشتهر بين الناس (بصحيح البخاري).

وتابع من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:"قد سمع ذلك الكتاب من البخاري خلق كثير في كل مدينة وقرية كان ينزل بها البخاري، وقد روى الفربري أنه سمعه منه 90 ألف نفس، ورواه لمن بعده رواة كثيرون منهم حماد بن شاكر المتوفى سنة 290هـ، وإبراهيم بن معقل النسفي المتوفى سنة 240 هـ، ومنهم محمد بن يوسف بن مطر الفربري المتوفى سنة 320 هـ".

ولفت إلى أن رواية الفربري هذه هي التي وصلت إلينا، فقد سمعها منه عدة منهم أبو محمد الحموي المتوفى 381 هـ، وأبو الهيثم محمد الكشميهني المتوفى سنة 389، ورواه عن الحموي الداودي المتوفى سنة 467، وعنه أبو الوقت المتوفى سنة 553، وعنه الإمام النووي المتوفى سنة 676 هـ.

وأكمل علي جمعة: اهتم أولئك الرواة بصحيح البخاري أشد الاهتمام، فكانوا يقرأونه كلمة كلمة، حتى رأينا اثنين من كبار علماء العربية والحديث يجلسان مع جماعة من الفضلاء لتحرير كل الروايات على مستوى الحركة في صحيح البخاري، وهما جمال الدين محمد بن مالك صاحب الألفية المشهورة في النحو المتوفى سنة 672، وشرف الدين علي بن محمد اليونيني (نسبة إلى يونين إحدى قرى بعلبك) المتوفى سنة 701، وتمت هذه الجلسات في دمشق، وبلغ عددها 71 جلسة، وذلك من سنة 667 هـ، فخرجت هذه النسخة في غاية التحقيق والتدقيق، وأصبحت من أوثق النسخ المعتمدة لصحيح البخاري، بل لو أطلقنا القول بأنها أوثقها وأعظم أصل يوثق به لما كان بعيدا، وقد جعلها الإمام القسطلاني المتوفى سنة 923 هـ عمدته في شرح صحيح البخاري، فحقق المتن حرفا حرفا على تلك النسخة.

وبين عضو هيئة كبار العلماء أن هذا الفريق العلمي الذي يتعاون لإخراج العمل منهج افتقدناه، وهذا التدقيق الذي يصل بنا إلى معرفة الأسس والأصول والمنطلقات منهج افتقدناه، وهذا السعي الدؤوب عبر العصور والتواصل العلمي الدائم والبناء على ما انتهى إليه السابق منهج افتقدناه، والغريب أنه ذات المنهج الذي وصل به الآخرون في علوم الطبيعة إلى ما وصلوا إليه.

وشدد علي جمعة على أنه قد انتقلت هذه النسخة الفريدة في خزائن كتب السلاطين والخلفاء حتى استقرت لدى السلطان عبد الحميد الخليفة العثماني، فأرسل بها إلى شيخ الأزهر ليقوم بطباعة البخاري، ويقص الشيخ حسونة النواوي القصة في مقدمته لما سمي بعد ذلك بالمطبعة السلطانية للبخاري نسبة إلى السلطان عبد الحميد خان الثاني التي تمت طباعتها سنة 1311 هـ : 1313 هـ في تسعة أجزاء تجلد عادة في 3 مجلدات كل مجلد يحتوي على ثلاثة أجزاء.

البخاري لماذا صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن الإمام أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الحديث النبوي كتب الصحاح علي جمعة الإمام البخاري الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه صحيح البخاري الرواة عضو هيئة كبار العلماء هيئة كبار العلماء خزائن كتب السلاطين والخلفاء حسونة النواوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانت وبانت.. هذا هو المدير الفني الجديد لـ الأهلي

بث مباشر الآن مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد (2-1) في الدوري الإنجليزي

هاني حتحوت يكشف عن المدرب الأقرب لتدريب الأهلي خلفاً لـ سواريش| فيديو

خاص| الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي لضم مهاجم توتنهام السابق

الميكب ارتيست متهمة بالتزوير.. عروس تثير الجدل قبل وبعد المكياج.. صور وفيديو

بالأسماء..فرج عامر يعلن عن صفقات الاهلي القادمة من وادي دجلة

وفاة الفنان الشاب أمين العسال

مدرب كبير|الأهلي يقترب من التعاقد مع مدير فنى برتغالى.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

ننشر الصور الأولى لنجاح قناة السويس في تعويم ناقلة الوقود AFFINITY

بيان عاجل من الجيش العراقي بشأن اشتباكات البصرة

شوقي غريب: سعدت برحيلي عن المنتخب الأولمبي.. وجدو مشروع مدرب واعد.. فيديو

رسميا.. قناة السويس تعلن نجاح عملية تعويم ناقلة الوقود AFFINITY

بحضور أمريكا.. هل تشارك الصين في قمة المناخ كوب 27 بمصر؟

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حذف صورها.. طليقة الفيشاوي بإطلالة جريئة ومكياج صاخب

بـ هاف ستومك | علا رشدي تتألق بإطلالة لافتة .. شاهد

أشعلت السوشيال ميديا.. زوجة ماجد المصري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور| شاهد

ازاي تتعشى بـ 5 جنيه.. مخبوزات بالعجوة

فيديو

أهلي ميحضروش جنازتي.. رنا تنهي حياتها بحبة الغلة في بلقاس لهذا السبب|فيديوجراف

تحيا مصر.. تفاصيل القرار الاستثنائي بزيادة دعم بطاقات التموين |فيديو جراف

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ