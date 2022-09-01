بتوقيع الساحر.. ألحان عمر خيرت فى سهرة أسطورية بمهرجان القلعة

اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر الملحمة الفنية التى أقامتها على مدار 15 يوم متصلة ولعب بطولتها أكثر من 100 ألف مشاهد حيث انتهت فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء بسهرة اسطورية تحمل توقيع الموسيقار الكبير عمر خيرت .

فمع الساعات الاخيرة من شهر أغسطس تردد فى جنبات الحصن العريق صوت الة البيانو لتأسر الاسماع والقلوب ، وبين أكثر من 15 ألف من عشاق الفنون الجادة وبمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى اجرى الساحر عمر خيرت اتصالا وجدانيا مع الضيوف ضم مجموعة من الألحان العبقرية التى تعد من العلامات البارزة فى الموسيقى المصرية كان منها افتتاحية مصرية ، خلي بالك من عقلك ، في هويد الليل ، مسألة مبدأ 2 ، تيمة حب ، زي الهوى ، الداعية (صولو كمان) ، جيران الهنا ، حب وعنف ، اعدام ميت ، الخواجة عبد القادر ، ليلة القبض على فاطمة ، مافيا ، عارفة ، البخيل وانا ، 100 سنة سينما ، عم أحمد وفيها حاجة حلوة .

قبله قدمت مجموعة التشيللو state of harmony الوان موسيقية متنوعة بالإضافة إلي عدد من الألحان العربية التى تفاعل معها الحضور منها العاصفة ، الأب الروحي ، قراصنة البحر الكاريبي ، بانوراما من اعمال ام كلثوم ، النمر الوردي ، بانوراما من الموسيقى التصويرية للأفلام السينمائية العربية وغيرها .

يذكر ان الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء حضرها 100 الف مشاهد وأقيمت على مدار 15 ليلة متصلة وضمت 36 حفل بمشاركة 22 فنان هم هشام عباس ، علي الحجار ، مدحت صالح ، مروة ناجى ،نسمة عبد العزيز، مصطفى حجاج ، احمد جمال ،مي كمال، ياسين التهامي، تانيا قسيس ، دينا الوديدي ، نوال الزغبي ،هاني شاكر ،نادية مصطفي،نسمة محجوب ، حنان ماضي ، لينا شاماميان ، مدحت ممدوح ، تانيا صالح، محمد محسن ، نوران ابو طالب ، عمر خيرت و15 فرقة هى اوركسترا الانامل الصغيرة بقيادة المايسترو راجى المقدم ، فرقة قلعة عمان الاردن ، فرقة لونا بودار لرقص الكاتاك ( الهند ) ، نجوم فرقة اوبرا القاهرة ، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي ، فريق وسط البلد ، فرقة الموسيقى العربية بالأوبرا ، فرقة الايقاعات الشرقية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ، بغدادي بيج باند ، فرقة مواويل ، كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب ، اوركسترا النور والأمل ، فريق بلاك تيما ، مجموعة الاوبرا لموسيقي الحجرة ، مجموعة التشيللو state of harmony ، كما حقق 7 نجوم الترند على مواقع التواصل الاجتماعى هم علي الحجار ، مدحت صالح ، مصطفي حجاج ، نوال الزغبي ، ياسين التهامي ، هاني شاكر ، عمر خيرت ، وشهدت مشاركات اولى لكل من مصطفي حجاج ، نوال الزغبي ، تانيا صالح ، مى كمال ، اوركسترا الانامل الصغيرة ، فرقة مواويل ، فرقة قلعة عمان ( الاردن ) ، اضافة الى تكريم 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وشارك عدد منهم فى نجاح المهرجان وانشطة الاوبرا هم اسم المايسترو الراحل كمال هلال ، عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان ، مغني الاوبرا مصطفى محمد ، الشاعر الغنائى الكبير إبراهيم عبد الفتاح ، المايسترو الدكتور محمد عبد الستار ، المخرجة والمصممة كريمة بدير ، هويدا عيد مدير عام المكتب الفنى الموسيقى والأوبرا والباليه والاوبرا ، رجب عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة الاستقبال والاستعلامات وقاعات التدريب والعروض بالأوبرا ،ممدوح مختار المشرف السابق على قسم الماشينري بإدارة التجهيزات الفنية ، اسم الراحل محمود الشربيني مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالأوبرا والذي وافته المنية أثناء العمل وقبل انطلاق المهرجان .