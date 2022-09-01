تامر حسنى للداعية مصطفى حسنى: لازم نشكر ربنا على أنك في زمننا

وجه الفنان تامر حسنى رسالة لـ الداعية الإسلامى مصطفى حسنى ، بعد تعليقه على فيديو له نشره عبر حسابه بموقع انستجرام .

وكان الفنان تامر حسنى نشر ڤيديو معبر ومحمس لجمهوره من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”.

وعلق تامر حسني، على الڤيديو قائلاً: “المكنه دي بتهرس عربيات و تبلعها في ٥ ثواني لجوه ولا يمكن شيء يفلت من قوتها !!!! تخيلوا بقى الصفيحة الضعيفة دي كل المكنه دي مش قادره عليها”.

وتابع “قد يكون المشهد دا له مبررات فنيه تانيه بس معبر جداً عن المعنى اللي مركبه صاحب رؤية الڤيديو ، عجبني حبيت اشارك بيه مَن يهمه المعنى و كان محتاج يشوفه اكيد منكم كتير محتاج للمعنى دا عشان يطمنه و يقويه والا مكانش إتحرك قلبي عشان انشره لعدد كبير زيكم.. صباحكم كله خير”.

ورد عليه الداعية الإسلامى مصطفى حسنى قائلا " الله يا صاحبي على المعنى الجميل دة أن تشاهد ربك في كل شيء فلا تغيب عنه أبدًا .

وتابع " مشهد زي ده لما الواحد يربطه بصفات ربنا ومعاملته الجميلة لينا يخليك تمرن قلبك وعقلك أنه يربط كل المشاهد اللي بتعدي عليك بحب ربنا لنا....فتكون دائمًا مع الله فتشعر بالسند والقوة وتتفاءل تجاه مستقبلك انك لست وحدك بل معك مدد الإله يؤيدك وينصرك ويحميك..تسلم ايديك يا تامر ".

ووجه تامر حسنى رسالة له قائلا " تعيش يا حبيبي و تجمعنا و تشجعنا على الخير اللي جوانا ، ردك درس كبير بيوضح ان الناس مهما كانت اتجاهاتهم ممكن يتلاقوا في منطقة مشتركة ولو كانت منطقة صغيرة مع التشجيع تكبر و تزيد و تزيد .

وتابع " ردك بيفتح باب الامل لناس كتير فاكرين انهم بعيد والحقيقة انهم قريبين بقلوبهم الجميله و لكن محتاجين الامل دا ، ردك اسعدني و شرفني و اعتقد شرّف كل متابعيني لان كلهم بيحبوك و بيتابعوك و لو في قله مش متابعين بطلب منهم يتابعوك .

واضاف " انت شخص لازم نشكر ربنا عليها أنه في زمنا كلمنا بيه ، شخص عرف يخاطب الأجيال بطريقة بسيطة حليمه توصل ليهم في هذا العصر المليء بالتغيرات والأفكار الحديثة المشوهة و المفاهيم الخاطئة ، ربنا يقدرك يا حبيبي و ينفع بيك كل الناس.

