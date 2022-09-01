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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية : الاقتصاد المصرى أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية

صدى البلد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأداء الجيد للاقتصاد المصرى، والقدرة على التعامل المرن مع التحديات في ظل ما تشهده الساحة العالمية، جعلنا أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية في الأنشطة الإنتاجية، على نحو يسهم فى تعظيم مشاركات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، باعتباره قاطرة النمو التى تستطيع خلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى حرص الحكومة على تحفيز بيئة الأعمال فى مصر وتبسيط ورقمنة الإجراءات؛ بما يتسق مع جهود ميكنة الاقتصاد المصرى، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.

وقال الوزير، خلال لقائه مع السفير اليابانى بالقاهرة أوكا هيروشى، وسايتو هيدينوري رئيس جمعية رجال الأعمال اليابانيين، إننا حريصون على تعزيز التعاون المشترك، وجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية، معربًا عن تقديره للدور الياباني فى دعم المشروعات التنموية وخاصة تلك التى تستهدف الارتقاء برأس المال البشرى وعلى رأسها التعاون الحالى فى دعم منظومة التأمين الصحى الشامل، وتطوير التعليم؛ على نحو ساعد على تحقيق إنجازات فى عدة مسارات مثل: مشروعات المدارس اليابانية، والجامعة اليابانية.

أشاد أوكا هيروشى السفير اليابانى بالقاهرة، بما شهدته مصر من تقدم ملحوظ فيما يتعلق بميكنة وتطوير بيئة الأعمال، خاصة منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، التى أسهمت فى خفض زمن الإفراج الجمركي، معربًا عن تقديره لجهود وزارة المالية فى تيسير التوسعات الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات والتواصل مع مجتمع الأعمال بشكل دائم لإزالة المعوقات.

اتفق الجانبان على عقد اجتماع بين وزير المالية وأعضاء جمعية رجال الأعمال اليابانيين، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات اليابانية القائمة وجذب المزيد منها، خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء من الجانب الياباني: كازوهيكو شيميزو رئيس القسم الاقتصادى بالسفارة اليابانية، وأواندا أيومو سكرتير ثان بالقسم الاقتصادى فى السفارة اليابانية، ومن وزارة المالية السفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.

القطاع الخاص تطوير التعليم الحكومة وزير المالية المالية

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