عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام بترعة قبريط في كفر الشيخ

غرق
غرق

لقي طالب مقيم بإحدى مركز فوة بمحافطة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، مصرعه غرقاً في ترعة قبريط، وجرى انتشال جثته بمعرفة أهالي القرية.

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية يفيد غرق «أحمد.ل» 15 سنة، طالب، ويقيم بقرية قبريط، دائرة مركز فوة، أثناء الاستحمام والسباحة في ترعة القرية.

مصرع شاب في مياه ترعة البدالة بـ كفر الشيخ

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 3 في حادث بـ كفر الشيخ

جثة هامدة .. مصرع خمسيني في حادث بـ كفر الشيخ

مصرع طفل صعقاً بالكهرباء في كفر الشيخ

وكشف التحريات التي أشرف عليها العميد حسين قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، أنه أثناء قيام الطالب بالاستحمام بترعة قرية قبريط، جرفه التيار وغرق نظراً لعدم إجادته السباحة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

اقرأ أيضا... نص تحريات الرقابة الإدارية عن لقاءات ومحادثات المتهمين في رشوة جامعة دمنهور

اقرأ أيضا...  اعترافات المرأة الحديدية في قضية رشوة جامعة دمنهور| نص التحقيقات

اقرأ أيضا... رفضت تقابله ولع في بنتها.. السجن المؤبد لـ عاطل قتل طفلة وحرقها

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان سبب الوفاة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 2841 لسنة 2022م، إداري مركز فوة، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.

كفر الشيخ مصرع طفل الصحة الكشف الطبي جثة هامدة رجال الشرطة أمن كفر الشيخ المباحث الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022.. اعرف نتيجتك

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نسبة النجاح 88.7%

مدرب الأهلي الجديد | فايلر وكيروش يصدمان الأحمر.. وخليلوزيتش يثير الجدل

انهيار الذهب عالميا بقوة لأول مرة في 4 سنوات..وهذا سعر عيار 21 اليوم

مفاجأة.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية..والهلال السعودي يتعرض لصدمة موجعة.. فيديو

التموين: صرف 300 جنيه دعمًا إضافيًا لهذه الفئات |فيديو

بوبو ليس الأول.. مرتضى منصور رئيس الزمالك يتوعد والأهلي يقتنص النجوم

موضوعات متعلقة

حياة كريمة.. محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تأهيل 7 ترع بـ مطوبس

استفادة 142 أسرة من تكافل وكرامة و265 عقداً للرائدات الريفيات بكفر الشيخ

وزير الشباب والرياضة يكرم وكيل كفر الشيخ في ختام دوري التميز.. صور

زراعة كفر الشيخ تنظم ندوة إرشادية عن الاستعداد لحصاد المحاصيل الصيفية

محافظ كفر الشيخ يكرم فرسان مجموعة المستقبل الكشفية بـ بيلا

إزالة 260 حالة تعدٍ على مساحة 49 فداناً في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ : إنشاء محاور جديدة وحديقة مركزية مجانية.. صور

كتاب وثائقي لزيارة الرئيس السيسي لجامعة كفر الشيخ

ترشيحاتنا

مشروع محمد بن سلمان .. مساجد عسير بالسعودية تشهد طفرة تطويرية

نور عمرو دياب تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام|شاهد

وفاة قبطان روسي على متن سفينة بحرية قبالة شاطئ العريش

التموين تبدأ صرف الدعم الاستثنائي لـ 36 مليون مستفيد من البطاقات

نتنياهو يقترب من حكم إسرائيل.. والمتطرف «بن غفير» الشخصية المركزية بحكومته

حقيقة هدم مقبرة طه حسين ونقل رفاته إلى فرنسا|حفيدته ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 54 للملحقين الدبلوماسيين بالكلية الحربية

ملكة جمال الثمانينيات.. من هي الفنانة سهير طه حسين والدة الراحل أمين العسال

بـ الشورت.. مي الغيطي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

احذر.. أخطاء شائعة تقلل العمر الافتراضي للأجهزة الكهربائية

فيديو

الراقصة هندية: رفضت ارتداء الملابس المكشوفة بعد فريضة الحج.. وخعلت الحجاب لهذه الأسباب|فيديو

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة رقم 54 للملحقين الدبلوماسيين بالكلية الحربية

هندية: شقيقي قاطعني بسبب الرقص ولكنه لم يستحي الاقتراض من أمواله

حسين فهمي يكشف معايير المكرمين والزي الرسمي للدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي|تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ