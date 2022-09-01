مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام بترعة قبريط في كفر الشيخ

لقي طالب مقيم بإحدى مركز فوة بمحافطة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، مصرعه غرقاً في ترعة قبريط، وجرى انتشال جثته بمعرفة أهالي القرية.

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية يفيد غرق «أحمد.ل» 15 سنة، طالب، ويقيم بقرية قبريط، دائرة مركز فوة، أثناء الاستحمام والسباحة في ترعة القرية.

وكشف التحريات التي أشرف عليها العميد حسين قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، أنه أثناء قيام الطالب بالاستحمام بترعة قرية قبريط، جرفه التيار وغرق نظراً لعدم إجادته السباحة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

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بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان سبب الوفاة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 2841 لسنة 2022م، إداري مركز فوة، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.