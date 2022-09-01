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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد تريند فتاة الأمير.. طفل يثير الجدل بلاصقة غريبة للأذنين ..اعرف الأضرار

بعد تريند فتاة الأمير
بعد تريند فتاة الأمير اللاصق..طفل يثير الجدل بلاصقة غريبة

بعد يومين فقط من انتشار أكثر من مقطع فيديو تريند لفتاة تدعو إلى استبدال إجراء عمليات تجميل أو حقن مواد: كالفيلر باستخدام «الأمير اللاصق» من أجل تصغير البنات والسيدات لأنوفهن وتكبير أفواهههن  وسط تحذيرات من حيلتها «الغريبة الأطوار» لاقت صورة لطفل يلصق أذنيه بـ «دبل فيس لاصق» جدلا بين الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

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نشرت احدي الصفحات صورة الطفل مخفي الوجه وهو يضع لاصقة لأذنيه مزدوجة الوجه على جزء من أذنيه والجزء الآخر على رأسه مما زاد من شعور المتابعين بالصدمة مقارنة بتريند فتاة «الأمير اللاصق». 

كانت من أبرز التعليقات متابعي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة (فيسبوك-ميتا): «شوفتوا التنمر علي شكل أذنيه ممكن يوصله يستخدم إيه!»، «برافو عليه بيعرف يفكر على قد إمكانيته»، «حرام والله كلنا فينا عيوب»، «الدنيا مبقاش فيها أمان»، «جامدة دى وجديدة نوفى»، «ما هو بالامير بردو». 

بعد تريند فتاة الأمير اللاصق..طفل يثير الجدل بلاصقة غريبة للأذنين..اعرف الأضرار
بعد تريند فتاة الأمير اللاصق..طفل يثير الجدل بلاصقة غريبة للأذنين..اعرف الأضرار
بعد تريند فتاة الأمير اللاصق..طفل يثير الجدل بلاصقة غريبة للأذنين..اعرف الأضرار

 

أضرار الأمير اللاصق  على الجلد والأنف

 

جدير بالذكر أن الأمير اللاصق أو الصمغ له آثار سلبية قصيرة المدي، تشمل بالنسبة للجدل: تمزقات والتهابات عند محاولة إزالته، وقد يسبب لبعض الأشخاص طفحا جلديا، وحكة فى الجلد، واحمرار الجلد، وأحيانا الإصابة بحساسية مفرطة.

وعند استنشاق الأمير اللاصق أو الصمغ  يُسبب السعال ونزيف الأنف والصداع، وقد يكون خطيرا، لأنه يحتوى على مواد كيميائية، مثل: الأسيتون وكلوريد الميثيلين، مما يجعل الجلد هشا وحساسا.

 ونصح الأطباء أنه فى حال تعرض العين والشفاه على وجه التحديد للصمغ مباشرة يجب استشارة طبيب مُختص على الفور، تجنبا لأن يكون الشخص مُصابا بنوع من أنواع الحساسية حسبما ذكر موقع «healthline». 

وقد تصل الإصابة بسبب الأمير اللاصق أو الصمغ إلى الإصابة  بالإكزيما التلامسية،  تتمثل في ظهور احمرار وحكة في المكان المصاب، وظهور قشور وتشققات في الجلد، كما قد يحدث إلتهاب بكتيري أو فيروسي يصاحبه ألم شديد وتكوين صديد نتيجة دخول ميكروب خارجي في هذه التشققات.

طرق للتخلص من الصمغ إذا لصق بالجلد

وفي وقت سابق، قدمت أستاذة الاقتصاد المنزلي، حنان الفولي 3 طرق للتخلص من الصمغ أو المادة اللاصقة من الجلد بسهولة، وهن:

1-دهن اليدين بزيت الزيتون أو الزيت النباتي وفركها لمدة 5 دقائق ثم غسلها بالماء الفاتر والصابون، ويعمل هذا الأمر على إزالة الصمغ او الغراء اللاصق من اليدين.

2-استخدام الفازلين بوضع طبقة منه على مكان الغراء وفرك اليدين ومن ثم غسلهما بالماء الدافئ والصابون وسيزول سريعا.

3-إزالة الأمير اللاصق عن طريق نقع اليدين بماءٍ مثلج لمدة 5 دقائق، حيث يعمل على تبريد الصمغ وتجميده وتقلصه زول سريعا. 

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