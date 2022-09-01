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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقائه عددا من الأدباء..

محافظ أسيوط: كافة الدعم للمبادرات الرئاسية في قطاع الثقافة والفنون

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي الفنانين أحمد سلامة وعبدالله سعد

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، بعض الفنانين والأدباء – على هامش زيارتهم للمحافظة – معلناً دعمه للحركة الثقافية الفنية بالمحافظة والاستمرار في دعم وتنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الثقافة والفنون. 

وأشاد بدور الهيئة العامة لقصور الثقافة وثقافة أسيوط فى دعم المواهب الشبابية في مختلف مجالات الفنون والثقافة وورش مشروع "ابدأ حلمك" والتي شارك بها الشباب والأطفال من أبناء المحافظة وتم خلالها تدريبهم على فنون المسرح والغناء والتمثيل والمواهب المختلفة وصقل مواهبهم وخبراتهم وذلك تحت إشراف العديد من الفنانيين والأدباء مثمناً دور قصور ومكتبات الثقافة المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة لرعاية الموهوبين وصقل مواهبهم وتنمية روح الابتكار والإبداع لدى الشباب وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن. 
والتقى المحافظ الفنان أحمد سلامة والمنشد الديني الشيخ محمود ياسين التهامي والفنان الدكتور عبدالله سعد والفنان حسن عبدالفتاح والمؤلف محمد الصواف والدكتور محمد دينا والصحفي أحمد سعد زغلول ... بحضور العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة.
وأكد المحافظ– خلال اللقاء - إن محافظة أسيوط هي قلب الصعيد النابض ومنارته الثقافية التي تشع نورها في مختلف أنحاء الجمهورية من كوكبة من الأدباء والمثقفين الذين خرجوا من محافظة أسيوط منهم نجوم المسرح والفن والثقافة ومنهم رائد من رواد التنوير في العالم العربى الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين والذي أثرت أعماله الواقع الثقافي وزودت الباحثين والأدباء بفيض معلومات وتراث. 

وأشار إلى أهمية قصور الثقافة في الكشف عن الموهوبين والمبدعين لافتًا إلى دور الدولة الهام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في التوسع إقامة المنشآت الثقافية بمختلف المحافظات وبخاصة القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس ويستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وتستهدف تنفيذ 1500 مشروع يجرى تنفيذها بتكلفة 25 مليار جنيه. 

وثمن دور قصور ومكتبات الثقافة المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة لرعاية الموهوبين وصقل مواهبهم وتنمية روح الابتكار والابداع لدى الشباب وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن. 

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وعبر الفنان أحمد سلامة وباقي الفنانين الحضور عن سعادتهم باستقبال المحافظ لهم وزياتهم للمحافظة لتفقد بعض معالمها الثقافية والتراثية كما وجه جميع الحضور الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإطلاقه مبادرة حياة كريمة التي غيرت وجه القرى المصرية والريف المصرى ووفرت حياة كريمة للمواطنين.

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