تجديد المدن الجامعية في أسيوط.. وتخصيص مقر لتلقى التماسات الطلاب

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط على حرص الجامعة على تعظيم الاستفادة مما تملكه من إمكانيات لخدمة عدد أكبر من الطلاب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة و توفير كافة سبل الدعم والرعاية لهم، لضمان قضاء سنواتهم الجامعية على نحو سهل ويسير.



وفى السياق ذاته أجرى الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية موسعة لقطاع المدينة الجامعية طلبة ،وذلك بحضور الدكتور محمد حلمي الحفناوى المستشار الهندسي لرئيس الجامعة ، و عرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدن الجامعية و عماد محمد سيد مدير المدينة الجامعية طلبة .



وأوضح الدكتور أحمد عبدالمولى أن جولته التفقدية بدأت بمتابعة أعمال الصيانة داخل مبنى (أ) و (ج) والتي شملت بعض أعمال السباكة الداخلية والصرف الصحي واطمأن على جودة الأدوات الصحية وقطع الغيار المستخدمة فى دورات المياه ، كما تابع أعمال الصيانة الكهربائية والتي تشمل المحركات و التوصيلات والأدوات الكهربائية داخل المبنى .

كما وجه بضرورة زيادة المساحات الخضراء أمام المباني و تزويد حوائط المباني باللوحات و الأعمال الفنية الطلابية بالتنسيق و ذلك مع إدارة كليتي التربية النوعية و الفنون الجميلة فضلاَ عن الاهتمام بالمظهر الجمالي للمداخل وأعمال التجميل و النظافة للشارع المقابل لمبنى المدينة الجامعية و تنفيذها طبقا للمواصفات و المعايير عالية الجودة ، مشدداً على ضرورة إنجاز وإنهاء أعمال الصيانة قبل بداية العام الدراسي الجديد.



كما تفقد نائب رئيس الجامعة المقر المخصص بالوحدة السكنية (ج) لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى لإجراءات أعمال التسكين الخاصة و كذلك تقديم الالتماسات والتظلمات مشيراَ إلى أنه سيتم التنسيق بين قطاع المدن الجامعية والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة و" أسرة طلاب من أجل مصر" لمساعدة الطلاب و تعريفهم بالخطوات اللازمة لأعمال التسكين و تذليل كافة العقبات و المشاكل التى من الممكن أن تواجههم.



و اختتم جولته بتفقد مبنى الإسكان الفاخر (1) والذي تم افتتاحه عام 2020 وتم تجهيزه لإقامة الطلاب المغتربين من أبناء المحافظات البعيدة أو الدراسين بالكليات العملية ممن لا تنطبق عليهم شروط الإقامة بالمدينة الجامعية، ويضم كافة الكماليات التي تلزم الطالب خلال إقامته.

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