محاولا قتله ..اصابة سائق بالدقهلية بطعنات وسرقة التوك توك الخاص به

اصيب سائق بطعنات متفرقة بجسده على أيدى اخر بأحدى قرى الدقهلية

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مركز شرطة السنبلاوين يفيد بورود بلاغ بالعثور على شخص محمد علي سرحان 26 عاما مصابا وفى حالة خطرة ويعمل علي توك توك حيث تعرض للسرقة من قبل شخص وفر هاربا.

بسؤال المجنى عليه قال انه كان متواجدا في السنبلاوين اليوم واستوقفه احد الأشخاص وقال له انه يريد ان يقله الى مكان على طريق نوب الجديد "طريق المنصورة" وقام بأستقلال التوك توك معه ، وعند منطقة خالية قام بطعنه عدة طعنات في مناطق متفرقة بجسده محاولاً قتله بالذبحه من منطقة الرقبه وحالته خطيرة

والقى به في أرض زراعية وقام بسرقة التوك توك وهاتفه المحمول وامواله و وفر هاربا ، وظل ينزف حتى عثر عليه احد الاهالى وتم نقله الى مستشفى السنبلاوين العام وتم إنقاذه وتم نقله الى العناية المركزة.

وحرر محضرا بالوافعه وأخطرت النيابه العامة.

