زوج دنيا بطمة يكشف حقيقة انفصالهما

يحاول المنتج البحريني محمد الترك، الرجوع لزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة، وذلك بعدما انتشرت أخبار الانفصال بشكل رسمي على السوشيال ميديا.

ونشر محمد الترك، مجموعة صور تجمعه بأولاده وزوجته دنيا بطمة، من خلال خاصية الاستوري على حسابه الرسمي على تطبيق “الانستجرام” وعلق قائلًا: هذه هي مملكتي اتركونا نعيش بسلام .. ولن استسلم حتى أجمعكم في صورة واحدة".

زوج دنيا بطمة

وكان المنتج البحريني محمد الترك قد اعلن انفصاله رسمياً عن الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حساباته الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي .

وعلق محمد الترك قائلا: الحشرات سبب في انفصالي عن دنيا بطمة روجوا الإشاعات عني والذي أدى الى انفصالنا".

يأتي ذلك بعد ان نفي محمد الترك خلال الفترة الماضية الشائعات التي انتشرت حول وجود خلاف مع زوجته دنيا بطمة بسبب خيانته لها .