بشرى لمرضى السكري.. علاج جديد يستحق التجربة يقضي عليه نهائيا

ابتكر علماء جامعة كولومبيا البريطانية دواء جديدا يؤخذ عن طريق الفم لعلاج مرض السكري المعتمد على حساسية الأنسولين.

ووفقا لمجلة "ساينس ريبورتس" تمكن العلماء من زيادة سرعة امتصاص الأنسولين من الأقراص التي يجب وضعها بين اللثة و تجويف الفم.

أقراص الأنسولين

أما عن الخيارات الأخرى لاستخدام أقراص الأنسولين عن طريق الفم كانت أقل فعالية، لأن الهرمون يتراكم في المعدة ولا يصل إلى الكبد، ويتم إطلاق الأنسولين خلال 30-120 دقيقة بدلا من 2-4 ساعات

ويحتوي الدواء الجديد على الأنسولين حيث خضعت للتجفيف باستخدام الغاز الساخن، ثم تنفصل الجزيئات الصلبة عن المذيب.

ويشكل الأنسولين 25 بالمئة من المادة الناتجة، حيث تصل كفاءة امتصاص الهرمون منها 98-99 بالمئة.

ووفقا للباحثين، سيحسن هذا الدواء حياة ملايين المصابين بمرض السكري في العالم، ولا يضطرون يوميا إلى حقن الأنسولين في جسمهم مرات عدة خلال اليوم.