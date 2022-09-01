الدولة الوحيدة بإفريقيا.. التنسيق الحضاري: مصرتمتلك جناحا في بينالي فينيسيا

كشف محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، تفاصيل إطلاق مسابقة لاختيار العمل الممثل لمصر في بينالي فينيسيا للعمارة.

قال محمد أبو سعدة في تصريحات له على على قناة " إكسترا نيوز "، إن مصر حريصة على المشاركة في بينالي فينسنيا، ومصر تعتبر الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي تمتلك جناح دائم في بينالي فينيسيا ".

وأضاف محمد أبو سعدة:" موضوع المسابقة في البينالي ترتبط بتأثير العمارة في المستقبل ".

وتابع محمد أبو سعدة :" الجهاز معني بالمسابقة الخاصة بالعمارة وحريصين أن نطرح المسابقة قبل فعاليات البينالي بفترة كي نعطي فرصة للشباب لتمثيل مصر بشكل متميز ".

وأكمل محمد أبو سعدة : يتم طرح رؤية وفلسفة ترتبط بالعمارة في البينالي"، مضيفا:" هناك ضوابط للمشاركة في المسابقة التي اطلقها الجهاز ".