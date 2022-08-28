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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

التنسيق الحضاري يطلق مسابقة اختيار العمل الممثل لمصر بمعرض بينالي فينيسيا..تفاصيل

صدى البلد

تحت رعاية الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وحرصاً علي الإرتقاء المستمر بالمشاركة المصرية في البينالي يقوم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بطرح مسابقة معمارية للمشاركة المصرية في هذا المحفل الهام، والذي جاء هذا العام بعنوان The Laboratory of the Future أو معمل المستقبل. 


والجدير بالذكر أن مصر تعد من أوائل الدول التي شاركت في بينالي فينسيا للفنون بشكل عام، وبينالي فينسيا للعمارة بشكل خاص، ساعدها على ذلك امتلاكها لجناح مبني دائم منذ سنوات عديدة وقد فازت مصر بالجائزة الكبرى "الأسد الذهبي" لأحسن جناح سنة ١٩٩٥. 

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شروط التقديم 


وتتكون لجنة تحكيم المسابقة هذه الدورة من مجموعة من اساتذة العمارة والديكور من الاكاديمين والممارسين، وتترأسها أ.د. دليلة الكيرداني استاذة العمارة والتصميم العمراني- بكلية الهندسة- بجامعة القاهرة، وعضوية كل من:
أ.م.د.ابتسام فريد أستاذ مساعد العمارة وعميدة كلية التصميم والاعلام – جامعة كوفنتري 
م. انسي ابوسيف مصمم الديكور والمناظر السينمائية
أ.د. ايمن حسان أستاذ ورئيس قسم العمارة – كلية الهندسة – جامعة القاهرة
أ.سوسن مراد عز العرب رئيس تحرير مجلة البيت – جريدة الاهرام 
م.أ. محمد السيد أبو سعدة رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

وسيقام المعرض في دورته الثامنة عشر في الفترة من عشرين مايو إلى السادس والعشرين من نوفمبر ٢٠٢٣. 
انطلاقاً من اهتمام وزارة الثقافة بالمشاركة الإيجابية في الدورة القادمة وإيماناً بتفعيل دورها في رعاية ودعم الأعمال المعمارية المتميزة، تقرر دعوة المعماريين، وفرق العمل "تشمل تخصصات متنوعة ويرئسها معماري" لمسابقة مفتوحة لاختيار العمل الممثل لجناح مصر في الدورة الثامنة عشر من بينالي فينيسيا.


وللإطلاع على كراسة شروط المسابقة وطريقة التقديم .. يرجى الضغط على الرابط التالي:
www.urbanharmony.org/venicecomp

 

بينالي فينسيا الجهاز القومى للتنسيق الحضارى وزيرة الثقافة تفاصيل اختيار العمل الممثل لمصر بمعرض بينالي فينيسيا مصر

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