القباج: نتعاون مع النقابات الفنية وقدامى لاعبي الكرة لرعايتهم.. فيديو

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن هناك تعاونا مع النقابات الفنية وقدامى لاعبي كرة القدم بعمل حملات لرعايتهم وبحث المنظومة التأمينية لتلك النقابات.



وقالت القباج، خلال لقائها ببرنامج "كلمة السر"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أننا نتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات النوعية الاشتراكات التأمينية لتوفير الحماية التأمينية وكذلك وجود رعاية صحية لهم.

وتابعت وزيرة التضامن الإجتماعي: قدمنا تقارير إتاحة ذوي الإعاقة القادمين من الداخل والخارج تحضيرا لقمة المناخ كوب 27، مؤكدة أننا نحضر لعرض ما قدمه المجتمع المدني وخططه المستقبلية بقمة المناخ و قمنا بتدشين موقع إلكتروني لاستقبال المتطوعين وتقدم 9 آلاف متطوع والمستهدف كان ألفا.

التمويل الأجنبي

وأشارت القباج إلى أن التمويل الأجنبي كان 2.5 مليار جنيه، والمحلي 5 مليارات جنيه العام الماضي، ومنذ بداية العام الجاري وصل التمويل المحلي إلى 4 مليارات جنيه، وأتمنى الوصول لـ 8 مليارات جنيه.