عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القباج: نتعاون مع النقابات الفنية وقدامى لاعبي الكرة لرعايتهم.. فيديو

الدكتورة نيفين القباج،
الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن هناك تعاونا مع النقابات الفنية وقدامى لاعبي كرة القدم بعمل حملات لرعايتهم وبحث المنظومة التأمينية لتلك النقابات. 
 

وزيرة التضامن: تكافل وكرامة أكبر برنامج دعم نقدي مشروط على مستوى الشرق الأوسط..فيديو

وزيرة التضامن: رصد ارتفاع نسب الطلاق والخصومة بين الزوجين خلال فترة كورونا..فيديو

وقالت القباج، خلال لقائها ببرنامج "كلمة السر"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، أننا نتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات النوعية الاشتراكات التأمينية لتوفير الحماية التأمينية وكذلك وجود رعاية صحية لهم.

وتابعت وزيرة التضامن الإجتماعي: قدمنا تقارير إتاحة ذوي الإعاقة القادمين من الداخل والخارج تحضيرا لقمة المناخ كوب 27، مؤكدة أننا نحضر لعرض ما قدمه المجتمع المدني وخططه المستقبلية بقمة المناخ و قمنا بتدشين موقع إلكتروني لاستقبال المتطوعين وتقدم 9 آلاف متطوع والمستهدف كان ألفا.

 التمويل الأجنبي

وأشارت القباج إلى أن التمويل الأجنبي كان 2.5 مليار جنيه،  والمحلي 5 مليارات جنيه العام الماضي، ومنذ بداية العام الجاري وصل التمويل المحلي إلى 4 مليارات جنيه، وأتمنى الوصول لـ 8 مليارات جنيه.  

التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة قمة المناخ الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوبو ليس الأول.. مرتضى منصور رئيس الزمالك يتوعد والأهلي يقتنص النجوم

ببلاش.. الزمالك يضم صفقتين من العيار الثقيل والثالثة في الطريق

الغندور يعلن مفاجأة بشأن انتقال زيزو للريان القطري

الذهب بقى في الأرض.. انهيار المعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 الآن

بث مباشر الآن مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي (1-0) في الدوري الإنجليزي

مفاجآت صادمة.. جورج الراسي عاش 30 دقيقة بعد الحادث وشقيقته تجاهلت مكالمة لإنقاذه

صفقة تبادلية.. أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

حسام غالي يطير إلى ألمانيا ثم هولندا وإسبانيا من أجل الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

التعليم تلزم المدارس الخاصة والدولية بتقسيط المصروفات وتحظر تحصيل الزيادات غير القانونية

مرتضى منصور لـ زيزو بشأن عرض الريان : بلاش تغير العتبة

برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 : تتزوج حبيبتك

شبانة : كهربا اشترى النادي الأهلي ولا يجب أن يكون جزائه التخلي .. فيديو

برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 : أحداث سعيدة

بايدن يفتح النار على ترامب: أنصاره رجعيون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عزيز مرقة يجتمع بجمهور مسرح الزمالك للمرة الثالثة في حفل كامل العدد

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 .. اعرف هتسافر فين في الويك اند

بفستان جريء.. ياسمين الخطيب بإطلالة ثتير ضجة| شاهد

بقميص مكشوف.. داليا مصطفى تثير الجدل من جديد في الساحل

فيديو

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

11 بندا لإلغاء الإعدام.. محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يفجر مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ