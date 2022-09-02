في دولة الحريات .. شابة أمريكية تعاني من سخرية و تنمر المجتمع منها

سئمت شابة أمريكية في العشرينات من عمرها من التعليقات السخيفة التي من المفترض أنها من دولة الحريات و بلاد تقبل الآخر، و عانت من سخرية و تنمر المجتمع من شكل جسدها بعد أن وشمت بالحبر جميع أجزاء جسدها .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شابة أمريكية في دولة الحريات بالولايات المتحدة الأمريكية، عانت من الإقصاء من المجتمع بسبب تنمر و سخرية الكثير من المواطنين على شكل جسدها بعدما قامت برسم عدد كبير من الوشوم على جسدها .



عائلة مسيحية متشددة

قالت الشابة الأمريكية التي تدعى أوريلان البالغة من العمر 22 عاما، أنها تربت في أسرة مسيحية متشددة و لكنها عانت في الفترة الأخيرة بسبب تعرضها للإقصاء و تنمر و سخرية البعض من شكل جسدها و وصفوها بالشيطان .



تأثير شكلها على معتقداتها الدينية

أشارت اوريلان أن رغبتها في إجراء الوشوم على جلدها، لم يؤثر على الإطلاق في معتقداتها الدينية، لو يكن له تأثير على ما كانت تعتقد فيه في ديانتها، فقد أشارت إلى أنها تربت و ترعرعت في أسرة مسيحية متشددة و كانت ملتزمة بالتعاليم الدينية دائما منذ نعومة أظافرها .



سخرية المجتمع

ذكرت اوريلان أنها تعرضت لحالة من الإقصاء و التنمر و السخرية بسبب رفض المجتمع لشكلها بعد أن قررت تغطيه جسدها بالكامل بالوشوم بناء على رغبتها و لم يكن تخليا عن مبادئها و تعاليمها الدينية، و لكن نعتها البعض في الشارع و في الدراسة بأنها تشبه الشيطان مما دفعها للعزلة و البعض عن الجميع و المكوث في المنزل .

