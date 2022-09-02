عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تعلن ترحيل 15 ألف وافد مخالف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت مصادر أمنية في الكويت أن السلطات الكويتية رحلت نحو 15 ألف وافد مخالف عن البلاد منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، مؤكدة أن وتيرة الإبعاد مستمرة على نفس المستوى لكل من يتم ضبطه مخالفًا أو ليس لديه مصدر دخل معروف.

وقالت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الجمعة، إن "وزارة الداخلية بدأت في تفعيل المادة 16 لقانون الأجانب التي تنص على إبعاد أي مقيم يتبيّن عدم وجود وسيلة ظاهرة للعيش لديه، حيث تم ضبط العديد من هذه الفئة، وتم ترحيلهم عن البلاد".

عمالة هامشية

وأضافت المصادر: "بعد رصد الكثير من العمالة الهامشية، ولقطع الطريق على تجار الإقامات، تركزت الحملات الأمنية على مداهمات الأسواق العشوائية وضبط الباعة المتجولين والزبائن في تلك المواقع، وإحالتهم لمباحث شؤون الإقامة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات ترحيلهم عن البلاد، كونهم لا يملكون الدخل الكافي للعيش الكريم في البلاد"، موضحة أن "الهدف من ترحيلهم هو منعهم من القيام بأعمال مخالفة أو منافية للآداب".

وقالت المصادر الأمنية: "عدد الذين تم ترحيلهم عن البلاد من بداية العام الجاري حتى الآن، وبعد تكثيف الحملات الأمنية في البلاد بلغ نحو 15 ألف وافد، غالبيتهم من الجاليات الآسيوية والعربية، وحتى وإن كانت إقامة الوافد صالحة، ويتم ضبطه في مكان عمل مخالف، أو يتم ضبطه في الأسواق العشوائية والمخالفة، فسيكون مصيره الإبعاد الفوري عن البلاد".

الكويت تنهي عمل الوافدين بوزارة البلدية

القوى العاملة تنفي ما تردد حول الاستغناء عن العمالة المصرية من الكويت

خطة التكويت

يأتي ذلك في إطار خطة حكومية جديدة أطلقتها وزارة البلدية في الكويت بهدف جعل أغلبية الموظفين لدى القطاعات الحكومية من مواطنى البلاد، وبذلك يتم الاستغناء عن العمالة الأجنبية والوافدين الأجانب. ووضعت وزارة البلدية الكويتية ثلاث مراحل لتطبيق هذه الخطة، على أن يتم بدء العمل بها في الأول من سبتمبر المقبل، وستنتهى خلال شهر يوليو من عام 2023 المقبل، إلا أنها استثنت بعض الفئات ممن يصنفون ضمن الفئات المستثناة من تكويت الوظائف بالكويت، لأن بعضهم يتم التعامل معهم على أنهم مواطنون مثل أبناء النساء الكويتيات.

القوى العاملة تنفي ما تردد حول الاستغناء عن العمالة المصرية من الكويت

الكويت تنهي عمل الوافدين بوزارة البلدية

الفئات المستثناة

أعلنت وزيرة البلدية الكويتية رنا الفارس، عن خطة تكويت الوظائف في الكويت الجديدة، والتى أطلقتها وزارة البلدية في الكويت، أن هناك مجموعة من الفئات المستثناة من خطة الاستغناء بالكويت، على أن تشتمل القائمة على الوافدين الأجانب العاملين في البلاد والذين لا يمكن الاستغناء عن خدماتهم في المرحلة المقبلة، وتشمل الفئات المستثناة من خطة الاستغناء بالكويت كلا من: الموظف غير الكويتي لأم كويتية، والموظفون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والموظفون غير محددي الجنسية المقيمون بصفة دائمة بدولة الكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وموظفي الخدمات (سائق وخدمات مناولة)، و50% من موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر.

 

وزارة الداخلية الكويت دول مجلس التعاون الحملات الأمنية الأسواق العشوائية مجلس التعاون القطاعات الحكومية صحيفة الرأي الكويتية الباعة المتجولين صحيفة الراي وافد السلطات الكويتية الوافدين تكويت التكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ببلاش.. الزمالك يضم صفقتين من العيار الثقيل والثالثة في الطريق

الذهب بقى في الأرض.. انهيار المعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 الآن

الغندور يعلن مفاجأة بشأن انتقال زيزو للريان القطري

مفاجآت صادمة.. جورج الراسي عاش 30 دقيقة بعد الحادث وشقيقته تجاهلت مكالمة لإنقاذه

بث مباشر الآن مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي (1-0) في الدوري الإنجليزي

صفقة تبادلية.. أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

حسام غالي يطير إلى ألمانيا ثم هولندا وإسبانيا من أجل الأهلي.. تفاصيل

صدمة فيريرا للزملكاوية.. سنخرج من دوري أبطال إفريقيا لهذا السبب

موضوعات متعلقة

الكويت تنهي عمل الوافدين بوزارة البلدية

بشرى سارة للعاملين في الكويت..القوى العاملة تحسم الجدل بعد قرار إنهاء تواجدهم|تفاصيل

القوى العاملة تنفي ما تردد حول الاستغناء عن العمالة المصرية من الكويت

ترشيحاتنا

في الدقائق الأخيرة .. أوباميانج ينضم ل تشيلسي من برشلونه مقابل 12 مليون يورو

دعاء للميت يوم الجمعة .. يغفر الله له وينور قبره ويرزقه الفردوس الأعلى

الكويت تعلن ترحيل 15 ألف وافد مخالف

فرج عامر يتنبأ برحيل زيزو: في الطريق للريان القطري

رئيس رابطة الأندية يكشف عن موعد بدء وانتهاء الموسم الجديد للدوري المصري..فيديو

شبانة : رئيس البنك الأهلي يطرد "أبوجبل" من مكتبه قبل توقيع العقود .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التريند قلب بسخرية وتهكم.. رسائل الرجال القاسية إلى نهاد أبو القمصان

ترشيحات مبكرة للأوسكار تلاحق كيت بلانشيت بعد عرض فيلمها Tár في مهرجان فينيسيا

عزيز مرقة يجتمع بجمهور مسرح الزمالك للمرة الثالثة في حفل كامل العدد

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 .. اعرف هتسافر فين في الويك اند

فيديو

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

11 بندا لإلغاء الإعدام.. محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يفجر مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ