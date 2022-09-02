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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد زايد: مكتبة الإسكندرية بها إمكانيات مادية وبشرية تؤهلها لتصبح منصة عالمية .. فيديو

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

حل الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ضيفا على برنامج مساء dmc مع الإعلامي رامي رضوان على قناة dmc ، في أول حوار تلفزيوني له بعد توليه رسميا مهام منصبه.

وقال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية،: "مكتبة الإسكندرية غير معروفة لدى كثير من المصريين، لذلك يجب على كل مصري أن يذهب إلى المكتبة".

منصة فكرية وثقافية عالمية

وأضاف: "لم أكن أعرف الإمكانيات الموجودة في المكتبة، لأن المكتبة بها إمكانيات مادية وبشرية تمكنها من أن تصبح منصة فكرية وثقافية عالمية"، لافتا: "المكتبة تضم ما يقرب من 6 آلاف مخطوط، وحوالي 120 ألف مخطوط مصور وما يقرب من 15 ألف كتاب نادر فضلا عن معمل لترميم المخطوطات ليس له نظير في العالم".

ويتحدث مدير مكتبة الإسكندرية عن دور المكتبة في نشر الوعي بين الشباب والمشروعات التي ستعمل عليها المكتبة خلال الفترة القادمة لتنمية ثقافة القراءة لدى الأجيال الحالية .


كما يكشف عن حجم التطوير الذى سيعمل عليه داخل المكتبة التي تحتوي على آلاف من الكتب والمخطوطات النادية ومراكز الأبحاث المختلفة بجانب العديد من الإمكانيات الأخرى.

مدير مكتبة الإسكندرية مكتبة الاسكندرية رامي رضوان المصريين الدكتور أحمد زايد

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