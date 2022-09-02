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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وائل رياض: قدمت تقريرا لميكالي بـ120 لاعبا.. وهذا سبب غياب أبناء الزمالك عن معسكر "الأولمبي"

صدى البلد

كشف وائل رياض «شيتوس»، المدرب العام بالمنتخب الأولمبي، آخر استعدادات المنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة، قبل معسكر الغد.
 

وقال شيتوس في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " الفترة الأخيرة كنا نستهدف اللاعبين مواليد 2001 و2002 و2003، وقدمت لميكالي تقرير بـ120 لاعبا، ونجحنا في تجميع بيانات لعدد كبير من اللاعبين".


وتابع: "خفضنا تلك القائمة إلى 26 لاعبا و4 حراس مرمى، وغياب لاعبي الزمالك عن المعسكر بسبب ارتباط الفريق الأبيض بخوض بطولة كأس لوسيل ومباراة الذهاب بالدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا".

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وأكمل: "نفس الأمر مع فيوتشر، وغياب العربي بدر بسبب مباراة الدور التمهيدي للفريق ببطولة كأس الكونفيدرالية".
وأتم: "المعسكر المقبل سيشهد زيادة في أعداد اللاعبين بقائمة المنتخب، ونستهدف خوض وديتين خلال الفترة المقبلة".

 

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وفي سياق آخر كشف  مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب وسط فريق الزمالك عن رفع   نادي الريان القطري للعرض المادي المقدم لضم اللاعب إلى 5 ملايين دولار يحصل عليها نادي الزمالك لبيع زيزو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأكد  المصدر أن والد اللاعب يضغط على إدارة القلعة البيضاء في الفترة الحالية للموافقة على رحيل نجله للاحتراف بالريان القطري.


الجدير بالذكر أن اللاعب رفض فكرة استغلال الشرط الجزائي في عقده للرحيل، يذكر أن نادي نانت الفرنسي أبدى اهتمامه بضم زيزو في الفترة الأخيرة أيضا.


يأتي ذلك في الوقت الذي يرغب فيه الزمالك في تعديل عقد اللاعب وإلغاء الشرط الجزائي للحفاظ على خدمات زيزو.

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