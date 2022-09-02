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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. "بكري" رداً على شائعة الطائرة الرئاسية الفارهة: محاولات لإثارة الفتن.. أنا ماليش حد.. فتاة تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

صدى البلد

نشر صدى البلد على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى: 

 

"بكري" رداً على شائعة الطائرة الرئاسية الفارهة: محاولات لإثارة الفتن

 

أنا ماليش حد.. فتاة تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

 

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