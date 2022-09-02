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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد العال: موسيماني مدرب "فاشل" .. و سواريش تعرض للظلم وقمصان الأفضل

صدى البلد

وجَه رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق العديد من الانتقادات لكل من يطالب بعودة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي ، لقيادة الفريق مرة أخرى بعد توجيه الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريش و معاونيه .

 

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر قناة TeN:
" موسيماني مدرب فاشل" ، و رحل عن الأهلي في توقيت حرج بعد أن فقد الفريق العديد من النقاط في عهده ، كما أنه محظوظ بتدريبه للقلعة الحمراء  ، فتحقيق الألقاب ليس معياراً للنجاح داخل الأهلي ، فالفريق يحقق جميع البطولات على مدار التاريخ بأي مدرب ".

وأضاف: " سامي قمصان أفضل من موسيماني و سواريش ، وكنت أتمنى استمراره على رأس القيادة الفنية للأهلي ، كما أن ريكاردو سواريش تعرض للظلم ، والتعاقد معه من البداية كان خطأ كبير ، وكل الظروف كانت ضده ".
 

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وأكد رضا عبد العال أن البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي ، أفضل من مواطنه جيسوالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك.

وقال عبد العال: " لا توجد مقارنة بين مانويل جوزيه و فيريرا ، فالأول هو المدير الفني التاريخي للأهلي ، وحقق العديد من الألقاب التي جعلته يتربع على عرش المدربين الأجانب في تاريخ الكرة المصرية ، فضلاً عن إدارته للمباريات بشكل مميز وقراءته الجيدة للمنافسين ، بجانب شخصيته القوية".

وأضاف : " رغم النجاحات التي حققتها فيريرا مع الزمالك في الولاية الأولى و الولاية الحالية ، إلا أن طريقة لعبه دفاعية ولا تعجبني ".

 

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