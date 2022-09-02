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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جلسة مع شريف ... إكرامي يكشف سر انضمام صبحي لـ بيراميدز

صدى البلد

كشف إكرامي حارس مرمي الأهلي والمنتخب السابق كواليس رحيل رمضان صبحي نجم بيراميدز عن الأهلي وانضمامه للفريق السماوي .

وأكد اكرامي في تصريحات عبر برنامج “ أللعيب ” بقناة أم بي سي مصر أن هناك من يحاول بث السموم وتحميله مسؤولية رحيل صبحي عن الأهلي مشددا أنه لم يكن طرفا في الأمر. 

وتابع أن محمود الخطيب رئيس الأهلي عقد جلسة مع صبحي قبل انضمامه لبيراميدز و أخبره الخطيب أن الصفقة في طريقها للانتهاء و المفاوضات مستمرة مع هدرسفيلد قائلا “ كنا في الساحل الشمالي بنتغدا مع بعض ”

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وتابع أنه فوجىء عقب ذلك بانضمام رمضان صبحي لبيراميدز مشددا أن الجلسة التي جمعت نادر شوقي وشريف اكرامي مع صبحي لم يكن متواجد بها قائلا “ خلوا عليا علشان كنا حنرفض رحيله عن الأهلي ولكنه صغير السن والاغراءات أثرت عليه ” 

وتابع أن رمضان صبحي كان الأفضل له البقاء في الأهلي قائلا “ من وقت انضمامه لبيراميدز مش بتكلم معاه في الموضوع ” 

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