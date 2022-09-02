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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أنا ماليش حد.. فتاة تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

صدى البلد

أثارت فتاة من محافظة الدقهلية تدعى ريهام حالة من الاستعطاف بعد أن شاركت منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهرت الفتاة بكدمات عديدة في وجهها، مشيرة إلي أنها تتعرض لحالة من العنف من قبل أسرتها، وطلبت الاستغاثة والنجدة بأقرب وسيلة لها من خلال السوشيال ميديا.

وكتبت: "ياجماعه انا بتعرض لعنف اسري من اهلي اخدت تليفوني منهم بالعافيه ودخلت اوضتي وقفلت علي نفسي الي يقدر يساعدني يساعدني ارجوكم".

وأشارت أنها حاولت طلب النجدة دون جدوى، وقالت: "جيت ابلغ قفلوا في وشي لما عرفوا ان اهلي اللي عملوا كده ياجماعة الحقوني انا في البيت هموت".

وتعاطف معها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، منهم من شارك المنشور لمحاولة نجدتها، ومنهم من عزم على الذهاب لبيتها للتدخل قبل فوات الأوان، وآخرين نوهوا لخطورة الأمر باعتباره منشورا غامضا.

محافظة الدقهلية استغاثة عنف اسري رواد السوشيال التواصل الإجتماعي فيس بوك

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