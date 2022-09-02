عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الحقوني أهلي بيموتوني.. فتاة من قرية مصرية تستغيث لإنقاذها من عائلتها

ريهام تستغيث لإنقاذها
ريهام تستغيث لإنقاذها من عائلتها

نشرت فتاة من محافظة الدقهلية استغاثة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" لنجدتها، أوضحت فيها أنها تتعرض لعنف أسري من أهلها، وقالت: "أخدت تليفوني بالعافية منهم ودخلت أوضتي.. اللي يعرف يساعدني يساعدني أرجوكم".

ريهام تستغيث لإنقاذها من أسرتها

نشرت الفتاة وتدعى ريهام عبدالرحمن عطية صورها الشخصية في غرفتها بعدما تعرضت لضرب مبرح تظهر آثاره على وجهها الملطخ بالدماء، وقالت أن عنوانها هو :" محافظة الدقهلية، مركز دكرنس، دموه الشيخ على شارع مسجد الرحمن".

txt

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

txt

سيدة مسنة تستغيث بمديرية أمن القاهرة لنقلها إلى المستشفى

يبدو أنها لم يحاول أحد إنقاذها إذ توالت منشورات الاستغاثة على مدار ساعة، وكتبت استغاثة أخرى قالت فيها: "حد يجيلي البيت يلحقني بموت".

حاولت ريهام اللجوء إلى الشرطة وقالت أنها حين حاولت الإبلاغ عن تعرضها لعنف أسري لم يستجب المسئول وكتبت: "جيت أبلغ قفلوا في وشي لما عرفوا إن أهلي اللي عملوا كده.. يا جماعة الحقوني أنا في البيت بموت".

فتاة تتعرض للضرب المبرح في بيتها بـ دكرنس

ثم جددت ريهام استغاثتها ونشرت عنوانها مجددا مرفقا بـ "الحقوني محبوسة وبتضرب"، وكتبت أيضا: "الحقوني، حد يجي يخرجني من هنا أنا بموت".

تصدرت استغاثتها مواقع التواصل الاجتماعي وطالب الكثير من رواد "السوشيال ميدا" سرعة نجدتها خاصة من الموجودين بمحافظة الدقهلية او بالقرب من منزلها.

وكتبت ندا هشام: "معقول كل الناس دي مفيش حد فيهم جارها يعرف ينزل لها دلوقتي، البنت موبايلها اتقفل أكيد حصلها حاجة الحقوها يا جماعة".

وتابعت آية ماهر: "ربنا ينجيكي ويبعد عنك أي أذى ويحنن أهلك عليكي"، وكتبت كريمة توكل: "يا حبيبتي يا ريهام ربنا ينجيكي ويقويكي يارب العالمين".

العنف الأسري في مصر 

شهدت النساء في مصر مؤخرا عنفا ملحوظا، من حوادث الاغتصاب والتحرش إلى القتل العلني في الشارع أمام الجميع، بل وامتد إلى قتل الرجال لزوجاتهم وأخيرا عنف الأهل والمعاملة السيئة.

وآخر ضحايا العنف الأسري فتاة تدعى رنا من مدينة المنصورة بالدقهلية كانت قد انتحرت عبر تناول حبة غلة بسبب سوء المعاملة التي تعرضت لها من اسرتها وحبيبها.

الطالبة المنتحرة رنا

وكانت الكلمات الأخيرة للفتاة صاحبة الـ 22 عاما عبر حسابها بموقع فييسبوك، وكتبت : 
"أنا عمري ما حسيت بحنية أم ولا أب ولا أخوات ولا أصحاب، أنا عايشة لوحدي حرفيًا رغم وجود الناس دي حوليا أنا لوحدي والوحدة وحشة أوي ومُتعبه أوي"، مطالبة أسرتها عدم حضور جنازتها.

مصر اغتصاب محافظة الدقهلية المنصورة عنف التحرش الشرطة مركز دكرنس استغاثة مسجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

شبانة : رئيس نادي البنك الأهلي يطرد "أبوجبل" من مكتبه قبل توقيع العقود .. فيديو

الذهب بقى في الأرض.. انهيار المعدن الأصفر وهذا سعر عيار 21 الآن

الغندور يعلن مفاجأة بشأن انتقال زيزو للريان القطري

مفاجآت صادمة.. جورج الراسي عاش 30 دقيقة بعد الحادث وشقيقته تجاهلت مكالمة لإنقاذه

أنا ماليش حد.. فتاة تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

عاوزه أسيب نفسي.. دنيا سمير غانم تكشف حقيقة خلافها مع هشام جمال 

بث مباشر الآن مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي (1-0) في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

مصطفى شلبي في الأهلي الموسم المقبل .. تفاصيل

بعد الزيادة الجديدة.. أحدث أسعار شيري تيجو 8 |صور

انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2022 عبر هذا الرابط.. غدا

هل يجوز تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر وما الضوابط الشرعية ؟

الحقوني أهلي بيموتوني.. فتاة من قرية مصرية تستغيث لإنقاذها من عائلتها

أنا ماليش حد.. فتاة تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيفر لوبيز تكشف عن صور حفل زفافها وتفاصيل ليلة العمر مع بن أفليك

ابتعدت عن السجائر ومكنتش متخيل حب الجمهور.. أبرز تصريحات محمد عبد الرحمن مع منى الشاذلي

حلقت شعرها.. طليقة جورج الراسي تثير الجدل بعد وفاته

التريند قلب بسخرية وتهكم.. رسائل الرجال القاسية إلى نهاد أبو القمصان

فيديو

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

11 بندا لإلغاء الإعدام.. محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يفجر مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ