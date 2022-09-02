عاجل
حدث ليلا.. "بكري" رداً على شائعة الطائرة الرئاسية الفارهة: محاولات لإثارة الفتن.. أنا ماليش حد.. فتاة تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب في عيد ميلادها .. أجرأ إطلالات سلمى حايك على الريد كاربت أحمد زايد: مكتبة الإسكندرية بها إمكانيات مادية وبشرية تؤهلها لتصبح منصة عالمية .. فيديو إيران ترد على مقترحات أمريكا بشأن الاتفاق النووي وبايدن يهاجم أنصار ترامب.. أبرز اهتمامات صحف الكويت فرج عامر: الأهلي يتفاوض مع جروس ومارسيلو مارتينيز والخلاف على الراتب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صديقة فتاة دكرنس تطمئن أصدقاءها: عايشة وروحنا للشرطة

ريهام عبدالرحمن عطيوة
ريهام عبدالرحمن عطيوة - فتاة دكرنس

نشرت فتاة تدعى "هبة حسين" منشورا عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك" توضح فيها نجاحها في الوصول إلى "ريهام عبدالرحمن عطيوة" بمنزلها في دكرنس.

فتاة من قرية دكرنس تتعرض للضرب المبرح

تصدرت استغاثتها مواقع التواصل الاجتماعي وطالب الكثير من رواد "السوشيال ميديا" سرعة نجدتها خاصة من الموجودين بمحافظة الدقهلية او بالقرب من منزلها.

txt

الحقوني أهلي بيموتوني.. فتاة من قرية مصرية تستغيث لإنقاذها من عائلتها

txt

أنا ماليش حد.. فتاة تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

وقالت هبة حسين: "الحمدلله يا جماعة، ريهام كويسة أنا نزلت قسم الشرطة في دكرنس وممشتش غير لما جبوها هي وأهلها".

وكانت قد نشرت ريهام عبدالرحمن عطيوة من محافظة الدقهلية استغاثة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" لنجدتها، أوضحت فيها أنها تتعرض لعنف أسري من أهلها، وقالت: "أخدت تليفوني بالعافية منهم ودخلت أوضتي.. اللي يعرف يساعدني يساعدني أرجوكم".

ريهام تستغيث من العنف الأسري عبر فيسبوك

وتوالت ريهام في نشر الاستغاثة عبر حسابها، ومن بينها صورها الشخصية في غرفتها بعدما تعرضت لضرب مبرح تظهر آثاره على وجهها.

وقالت أن عنوانها هو :" محافظة الدقهلية، مركز دكرنس، دموه الشيخ على شارع مسجد الرحمن"، وكتبت أيضا: "حد يجيلي البيت يلحقني بموت".

حاولت ريهام اللجوء إلى الشرطة وقالت أنها حين حاولت الإبلاغ عن تعرضها لعنف أسري لم يستجب المسئول وكتبت: "جيت أبلغ قفلوا في وشي لما عرفوا إن أهلي اللي عملوا كده.. يا جماعة الحقوني أنا في البيت بموت".

ثم كتبت: "الحقوني محبوسة وبتضرب"، وكتبت أيضا: "الحقوني، حد يجي يخرجني من هنا أنا بموت".

الشرطة عنف محافظة الدقهلية السوشيال ميديا مركز دكرنس ريهام عبدالرحمن عطيوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

شبانة : رئيس نادي البنك الأهلي يطرد "أبوجبل" من مكتبه قبل توقيع العقود .. فيديو

الغندور يعلن مفاجأة بشأن انتقال زيزو للريان القطري

مفاجآت صادمة.. جورج الراسي عاش 30 دقيقة بعد الحادث وشقيقته تجاهلت مكالمة لإنقاذه

أنا ماليش حد.. فتاة تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

صفقة تبادلية.. أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

بث مباشر الآن مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي (1-0) في الدوري الإنجليزي

حسام غالي يطير إلى ألمانيا ثم هولندا وإسبانيا من أجل الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وائل رياض: قدمت تقريرا لميكالي بـ120 لاعبا.. وهذا سبب غياب أبناء الزمالك عن معسكر "الأولمبي"

3 أبراج بتحب تشتري أونلاين .. أنت منهم ؟| بيخلصوا فلوسهم عليه

أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة 2-9-2022

تنسيق المرحلة الثالثة .. ننشر الأماكن الشاغرة بكليات التربية الموسيقية

كتبها في حجرة صغيرة بحي عابدين.. يحيى حقي يكشف سبب انزعاجه من قنديل أم هاشم

أول تعليق من أمريكا على رد إيران بشأن مسودة الاتفاق النووي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها .. أجرأ إطلالات سلمى حايك على الريد كاربت

جينيفر لوبيز تكشف عن صور حفل زفافها وتفاصيل ليلة العمر مع بن أفليك

ابتعدت عن السجائر ومكنتش متخيل حب الجمهور.. أبرز تصريحات محمد عبد الرحمن مع منى الشاذلي

حلقت شعرها.. طليقة جورج الراسي تثير الجدل بعد وفاته

فيديو

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

11 بندا لإلغاء الإعدام.. محامي المتهم في قضية نيرة أشرف يفجر مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ