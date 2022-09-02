صديقة فتاة دكرنس تطمئن أصدقاءها: عايشة وروحنا للشرطة

نشرت فتاة تدعى "هبة حسين" منشورا عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك" توضح فيها نجاحها في الوصول إلى "ريهام عبدالرحمن عطيوة" بمنزلها في دكرنس.

فتاة من قرية دكرنس تتعرض للضرب المبرح

تصدرت استغاثتها مواقع التواصل الاجتماعي وطالب الكثير من رواد "السوشيال ميديا" سرعة نجدتها خاصة من الموجودين بمحافظة الدقهلية او بالقرب من منزلها.

وقالت هبة حسين: "الحمدلله يا جماعة، ريهام كويسة أنا نزلت قسم الشرطة في دكرنس وممشتش غير لما جبوها هي وأهلها".

وكانت قد نشرت ريهام عبدالرحمن عطيوة من محافظة الدقهلية استغاثة عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" لنجدتها، أوضحت فيها أنها تتعرض لعنف أسري من أهلها، وقالت: "أخدت تليفوني بالعافية منهم ودخلت أوضتي.. اللي يعرف يساعدني يساعدني أرجوكم".

ريهام تستغيث من العنف الأسري عبر فيسبوك

وتوالت ريهام في نشر الاستغاثة عبر حسابها، ومن بينها صورها الشخصية في غرفتها بعدما تعرضت لضرب مبرح تظهر آثاره على وجهها.

وقالت أن عنوانها هو :" محافظة الدقهلية، مركز دكرنس، دموه الشيخ على شارع مسجد الرحمن"، وكتبت أيضا: "حد يجيلي البيت يلحقني بموت".

حاولت ريهام اللجوء إلى الشرطة وقالت أنها حين حاولت الإبلاغ عن تعرضها لعنف أسري لم يستجب المسئول وكتبت: "جيت أبلغ قفلوا في وشي لما عرفوا إن أهلي اللي عملوا كده.. يا جماعة الحقوني أنا في البيت بموت".

ثم كتبت: "الحقوني محبوسة وبتضرب"، وكتبت أيضا: "الحقوني، حد يجي يخرجني من هنا أنا بموت".