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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بفارق 100 ألف طن.. إنتاج التقاوي يشهد طفرة غير مسبوقة

المتحدث باسم الزراعة
المتحدث باسم الزراعة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إنه يتم توزيع التقاوي المعتمدة والتي تساعد على إعطاء إنتاج أكبر للفلاح، متابعًا أن الفلاح يمكن أن يحصل على أكثر من 2 أردب لمجرد استعماله نوع جيد من التقاوي.
 

وأجاب القرش عن سؤال: " ماهي خطة الوزارة لتوفير التقاوي للفلاحين؟"، قال إنه تم تعظيم إنتاج التقاوي، حيث كان الإنتاج فيما سبق 28 ألف طن، أما حاليًا وصل لـ 128 ألف طن، متابعًا أنه يتم إعطاء التقاوي بشكل مجاني لبعض المناطق الحدودية لمساعدتهم على زراعة الأقماح.

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وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن التقاوي يتم توفيرها من خلال وزارة الزراعة، موكدًا أن الوزارة مازالت مستمرة في توسيع إنتاج التقاوي  بشكل أكبر في المستقبل.
 

ولفت إلى أنه يتم إعطاء التقاوي حسب احتياج الفلاح، مشيرًا إلى الفنيين والمتخصصين في الوزارة يقوموا بمساعدة الفلاح في تحديد احتياجاته بناءًا على طبيعة الأرض والتربة.
 

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