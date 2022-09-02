مقتل رجل دين مؤيد لطالبان وعدد من المدنيين في انفجار مسجد بأفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الجمعة، أن انفجارا وقع في مسجد في مدينة هرات بغرب أفغانستان أدى إلى مقتل رجل دين معروف مؤيد لطالبان، وعدد من المدنيين.

وذكر محمود رسولي المتحدث باسم شرطة هرات أن "مجيب الرحمن أنصاري وبعض حراسه ومدنيين قتلوا وهم في طريقهم إلى المسجد"، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

ولم يحدد رسولي عدد الضحايا.

وتقول طالبان إنها عززت الأمن في البلاد منذ توليها السلطة قبل نحو عام، لكن وقعت عدة انفجارات في الأشهر القليلة الماضية استهدف بعضها مساجد مزدحمة أثناء الصلاة.

وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون أفغانستان؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.

ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.

