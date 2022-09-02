لو تليفونك فقد دعم واتساب.. إليك 7 بدائل اختار منهم اللي يناسبك

ترجع شهرة واتساب WhatsApp العالمية، إلى توافقه مع جميع أنظمة التشغيل الأساسية المتعددة، بالإضافة إلى دعم التشفير القوي للرسائل، وخيارات الاتصال الشاملة، وعلى الرغم من إن التطبيق في متناول جميع مستخدمي الأجهزة الذكية سواء المحمولة أو المكتبية، إلا أن فقدان بعض الهواتف الذكية لدعم تشغيل خدمة المراسلة عليها، قد يجعلك تبحث عن بديل لتطبيق واتساب يتطابق معه في العديد الميزات التي يقدمها بدلا من شراء هاتف جديد.

لذلك سنستعرض إليك خلال السطور التالية 7 من أفضل التطبيقات البديلة لـ واتساب، وفقا لما ذكره موقع "businessinsider".

أفضل 7 تطبيقات يمكنك استخدامها كبديل لتطبيق واتساب

1. تطبيق تيليجرام Telegram:

يعد تيليجرام تطبيق مراسلة شائع يوفر الدردشة الصوتية والمرئية والنصية جنبا إلى جنب مع مزيج من ميزات الأمان يتم تشفير المكالمات الصوتية تلقائيا من طرف إلى طرف، كما يقدم التطبيق وضع الدردشة السرية التي يتم فيها تشفير رسائلك من طرف إلى طرف، بالإضافة إلى وجود مؤقت ذاتي التدمير والذي يقوم بحذف الرسائل المقروءة من كلا الطرفين بعد مدة محددة، إنه أيضا أحد التطبيقات القليلة التي تتيح لك قفل التطبيق نفسه، لذلك إذا حصل شخص ما على وصول فعلي إلى هاتفك، فلا يزال يتعذر عليه قراءة محادثاتك على Telegram، التطبيق متاح مجانا لأجهزة آيفون وأندرويد كما أنه يملك إصدار ويب مخصص.

2. تطبيق سيجنال Signal:

إذا كنت تبحث عن أقوى بديل أمن لتطبيق واتساب، يمكنك استخدام تطبيق سيجنال فهو يتمتع بأقصى درجات الأمان، يركز البرنامج بشكل كبير على الخصوصية مع التشفير الكامل من طرف إلى طرف للمحادثات الصوتية والمرئية والنصية عند الدردشة مع مستخدمي Signal الآخرين، والشركة التي تقف وراء الخدمة هي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة وليس لديها دافع مالي لبيع بياناتك، كما يوفر لك التطبيق أيضا إمكانية ضبط الرسائل على التدمير الذاتي، من ناحية أخرى، يفتقد التطبيق إلى الشعور بالمرح الذي قد تبحث عنه حيث لا يدعم بعض الخصائص المرحة مقارنة بواتساب وتيليجلرام مثل الرموز التعبيرية والملصقات أو صور GIF، التطبيق متاح مجانا لكل من مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد.

3. تطبيق ثريما Threema:



على الرغم من أن معظم تطبيقات المراسلة مجانية، إلا أن تطبيق Threema ليس كذلك، فأن استخدامه سيكلفك حوالي 5 دولارات شهريا، وفي مقابل ذلك ستحصل على تشفير كامل من طرف إلى طرف للرسائل الصوتية والفيديو والرسائل النصية، بالإضافة إلى تبادل الملفات كبيرة الحجم، إلى جانب إنه لا يتطلب منك التسجيل أو تأكيد حسابك باستخدام رقم هاتفك لاستخدام ثريما، مما يجعله يحافظ على خصوصيتك بشكل كبير، كما يقدم Threema بعض الميزات الإضافية، مثل القدرة على إنشاء استطلاعات الرأي والبحث عن الصور باستخدام لغة طبيعية.

4. فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger:

يوفر موقع فيسبوك تطبيق مراسلة مخصص لمستخدميه، وهو شائع الاستخدام بشكل لا يصدق نظرا لكونه متاح مجانا لكل من مستخدمي آيفون وأندرويد، يتضمن Facebook Messenger كل أدوات المراسلة الأساسية، مثل إجراء مكالمات الصوت والفيديو والرسائل النصية، بالإضافة إلى الملصقات وصور GIF.

5. تطبيق Kik:

هو أكثر من مجرد تطبيق مراسلة عادي، يحتوي Kik على مكون اجتماعي يجعل من السهل التعرف إلى أشخاص جدد للدردشة معهم، فإذا كنت تبحث عن أكثر من مجرد وسيلة للمرسلة والبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة فهو يقدم ميزات تحاكي تطبيق TikTok، حيث يمكنك الانضمام إلى البث المباشر والمشاهدة والدردشة مع عدد كبير من المستخدمين الآخرين وعندما يتعلق الأمر بتوصيل الأصدقاء والعائلة بالإنترنت، يمكنك السماح للأشخاص بمسح رمز الاستجابة السريعة الموجود في ملف التعريف الخاص بك لإشراكهم في الدردشة على الفور.

6. تطبيق سكايب Skype:

يعد تطبيق سكايب Skype هو واحدا من مجموعة برامج شركة مايكروسوفت الأمريكية، يركز نظامه الأساسي على الأعمال التجارية، لذلك قد لا يتبادر إلى ذهن المستخدم العادي، إنه تطبيق تواصل كامل الميزات، ومناسب للعمل والتواصل والترفيه على حد سواء، حيث يمكنك بسهولة إجراء الدردشات الصوتية والمرئية والنصية عبر تطبيق سكايب، بالإضافة إلى تبادل الملفات بفضل مجموعة متنوعة من المكونات الإضافية مثل الترجمة الفورية لأي لغة، كما يمكنك تسجيل مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية عند استخدام Skype على سطح المكتب، كما أنه متاح أيضا لأجهزة أندرويد وآيفون مجانا.

7. فايبر Viber:

يعتبر تطبيق فايبر من أبرز تطبيقات المراسلة البديلة لـ واتساب وتيليجرام أيضا، ويتميز فايبر أنه لا يمتلك ميزة التعرف على الاسم مثل العديد من تطبيقات الاتصال الأخرى، ولكن مثل Skype، يعد خيارا قويا إذا كنت تريد تطبيقا يمكنه أيضا إجراء مكالمات إلى الهواتف المحمولة والخطوط الأرضية بالإضافة إلى الدردشة مع مستخدمي التطبيق الآخرين، التطبيق متاح مجانا لأجهزة آيفون وأندرويد، ويحتوي على ميزات الدردشة الصوتية والمرئية والنصية، ويفعل ذلك من خلال التشفير من طرف إلى طرف للاتصال الآمن.