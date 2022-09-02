عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب سيتوقف عن العمل على هذه الهواتف قريبا.. تحقق من القائمة

واتساب
واتساب

انتشرت الكثير من التقارير التقنية خلال الفترة الأخيرة حول أن خدمة واتساب WhatsApp، على وشك التوقف عن العمل على مجموعة جديدة من الهواتف الذكية خلال العام الجاري، ولكن هذه المرة تشير بعض الأخبار إلى أن خدمة تطبيق الدردشة ستتوقف لطرازات محددة من هواتف آيفون، مما يثير قلق مالكو أجهزة آبل الرائدة من عشاق تطبيق المراسلة الأشهر حول العالم.

وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، فإن تطبيق واتساب سيتوقف عن العمل على بعض طرازات هواتف آيفون العاملة بإصدار قديم من نظام التشغيل iOS، ووفقا لتحديث الدعم الأخير من آبل، فلن تدعم بعض أجهزة iPhone القديمة تطبيق المراسلة الفورية اعتبارا من 24 أكتوبر القادم.

 

6 مزايا خرافية لا تعرفها عن واتساب.. حيلة سحرية لإخفاء الصور

ستتمنى لو كنت تعرفها من قبل .. 3 حيل مدهشة بـ واتساب

 


إيقاف دعم واتساب على هذه الهواتف من آبل قريبا

اقترح أحد التقارير السابقة لموقع WABetaInfo، المتخصص برصد مزايا وتحديات واتساب، أنه اعتبارا من 24 أكتوبر 2022، سيتوقف تطبيق المراسلة عن دعم أجهزة آيفون العاملة بنظام التشغيل iOS 10 و iOS 11 من شركة آبل.

وأشار التقرير أيضا إلى أن واتساب بدأ بالفعل في إرسال تحذيرات لمستخدمي هواتف آيفون الذين يقومون بتشغيل التطبيق على إصدارات iOS 10 أو iOS 11.

وأرسل تطبيق المراسلة المملوك لشركة "ميتا" الأمريكية، بالفعل إشعارا إلى المستخدمين يفيد بأن التطبيق سيتوقف قريبا عن العمل على أجهزتهم، في هذه الحالة، سيحتاج المستخدمون إلى تحديث أجهزة آيفون الخاصة بهم لمواصلة استخدام تطبيق المراسلة كي لا تتوقف الخدمة أو تنقطع عنهم.

وقالت شركة واتساب عبر صفحة مركز المساعدة لخاصة بها، إنه سيتطلب نظام تشغيل أحدث مثل iOS 12 أو إصدار أحدث، كي يتمكن مستخدمو أجهزة آيفون من مواصلة استخدام التطبيق، وفي الوقت نفسه سيحتاج مستخدمو أجهزة أندرويد إلى هواتف تعمل بإصدار نظام التشغيل Android 4.1 أو إصدار أحدث لمتابعة استخدام تطبيق المراسلة الفورية.

كيفية تحديث هاتف آيفون إلى أحدث إصدار من iOS

تشمل الهواتف التي ستتأثر بإيقاف دعم واتساب الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة من شركة آبل هما iOS 10 و iOS 11، ولكن في حال لم يتم تحديث نظام جهازك إلأى أحدث نسخة من نظام التشغيل iOS، فيمكنك اتباع بعض الخطوات لتحديث البرنامج، بسهولة يمكنك الذهاب إلى تطبيق الإعدادات الخاص بهاتفك> ثم انقر فوق خيار "تحديث البرنامج" Software Update> للحصول على أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS.

الجدير بالذكر أنه لا يوجد العديد من أجهزة آيفون التي تعمل على إصدارات برامج التشغيل iOS 10 و iOS 11، هم فقط طرازنين سيتأثران بهذا التغيير هما:

- iPhone 5

- iPhone 5c

واتساب خدمة واتساب تطبيق واتسآب تطبيق آيفون أجهزة آبل ايقاف دعم واتساب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبانة : رئيس نادي البنك الأهلي يطرد محمد أبوجبل من مكتبه قبل توقيع العقود

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

مفاجآت صادمة.. جورج الراسي عاش 30 دقيقة بعد الحادث وشقيقته تجاهلت مكالمة لإنقاذه

ايه يعني قلمين وأبوها حقه يضربها.. فتاة دكرنس تثير الجدل عن ضرب الأبناء

صفقة تبادلية.. أحمد شوبير يكشف تفاصيل انتقال نجم الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

أنا ماليش حد.. فتاة دكرنس تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

جلسة مع شريف.. إكرامي يكشف سر انضمام صبحي لـ بيراميدز

صديقة فتاة دكرنس تطمئن أصدقاءها: عايشة وروحنا للشرطة

موضوعات متعلقة

موبايلات هتستحمل وتعيش سنين.. نوكيا تطلق هواتف فائقة الاستدامة بـ10000 جنيه

بكاميرا بروفيشنال.. سوني تطلق رسميا هاتف Sony Xperia 5 IV

حقيقة اعتزام آبل إطلاق iPhone 14 باسم جديد.. صور

ميزة عظيمة بتطبيق Gmail يجهلها أغلب مستخدمي أندرويد.. جربها

ترشيحاتنا

هل يقوم الزواج على الحقوق والواجبات ؟ خطأ يفهمه الكثير

الدولار يتراجع واليورو يرتفع.. أسعار العملات اليوم

الأزمات تهدد مستقبل المهندسين.. تأسيس نقابة التكنولوجيين وتقليل أعداد المقبولين بالكليات

الحقوا اشتروا| انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يخسر 16 جنيها

أسعار الأسماك والجمبري فى سوق العبور اليوم الجمعة 2-9-2022

موسكو تبدي استعدادها لمساعدة بغداد في مجال الطاقة النووية السلمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم خرافي| سعر غير متوقع لـ فستان درة في مهرجان فينسيا

شتمت معجب حاول يتصور معاها.. الحقيقة الكاملة لفيديو أثار أزمة لهنا الزاهد

بفستان محتشم.. أحلام تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

ميدو يهاجم معلق أهلاوي حتى النخاع عامل فيها زملكاوي.. من هو ؟

فيديو

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ