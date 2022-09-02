لتحقيق الأمن الفكري.. الإفتاء تتوسع في إنشاء وحدة حوار بالمحافظات

تحدث الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن تفاصيل إنشاء وحدة " حوار" بالمحافظات لتحقيق الأمن الفكري، قائلًا إن الإسلام دينًا يدعو إلى التعايش والحوار وتبادل الأفكار ولا يجعل المسلم حكرًا على ماعنده بل دائمًا يدعوه للبحث.



وأضاف "وسام" خلال حواره ببرنامج " صباح الخير يامصر" والمُذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، إن بداية الطريق للتنمية القضاء أولًا على مايعوقها، متابعًا أن أكبر ما يعوق التنمية هو الفكر المتطرف.

مواجهة التطرف

وأشار إلى أن أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الخوارج دائما يهدمون كل مشترك ويرفضون الإعمار، والإسلام يعمر ولا يدمر، ولذلك، ونحن في بناء مصر الحديثة في طريقنا إلى التنمية لا بد أن نواجه الإرهاب مواجهة فكرية بجانب المواجهة العسكرية، معقبًا بأن المواجهة الفكرية تصحح الفهم وتجفف منابع الشر والتطرف، وبالتالي يجب علينا مواكبة الأمن الفكري والعسكري حتى نستفيد من جهود الشباب.



