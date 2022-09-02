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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري مناعة: موجات جديدة لـ كورونا تضرب العالم قريبا.. فيديو

كورونا
كورونا

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية وأمراض المناعة، من عدم حصول المواطنين على لقاح كورونا، خلال هذه الفترة، موضحًا أننا مقبلون على فصل الشتاء، والذى يكون به إصابات كثيرة بالبرد و فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أمجد الحداد، أن منظمة الصحة العالمية حذرت هى الأخري من نشاط جديد لـ فيروس كورونا، موضحًا أن الفيروسات التنفسية تنشط فى موسم الخريف، وعلى الجميع الأسرع فى الحصول على لقاح كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن فيروس كورونا سيكون له موجات جديدة، ولكن الجميع يتوقع أن الموجات الجديدة ستكون ضعيفة، ولن تصل لـ الموجات الشديدة الماضية.

ولفت إلى أن الجميع مطالب بالحصول على لقاح كورونا، و لقاح الإنفلونزا، فى البلاد مقبلة على فصل الشتاء، و الفيروسات التنافسية تنتشر فى الشتاء.

وأشار إلى أن أعراض فيروس كورونا تتشابه مع أعراض البرد، ولا يستطيع أحد التفرقة بين البرد وكورونا، ولذلك الإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح من الأشياء المهمة للغاية.

وأوضح أن فيروس كورونا لم ينتهي، وأن منظمة الصحة العالمية أصدرت بيان هام عن فيروس كورونا، وأن الجميع مطالب بالحفاظ على نفسه.

وكشف أنه لن يكون هناك فرض أو غلق أو حظر تجوال، جديد بشأن كورونا، وكل شخص الآن أصبح يعلم جميع الإجراءات الخاصة بالحفاظ على النفس، من كورونا، ولكن نؤكد أن كورونا مازالت موجودة، وهناك موجات جديدو قادمة.

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